Dược Hoa Linh trao 500 triệu đồng tri ân vận động viên SEA Games 33

Dược phẩm Hoa Linh trao quà tổng trị giá 500 triệu đồng cho các vận động viên tại gala "Tinh thần Việt Nam - SEA Games 33", nhằm ghi nhận đóng góp của thể thao Việt Nam.

Gala diễn ra ngày 23/12 tại Đài Truyền hình Việt Nam. Theo đại diện doanh nghiệp, việc đồng hành cùng chương trình không chỉ mang ý nghĩa động viên tinh thần, mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội và cam kết lâu dài của Dược phẩm Hoa Linh trong việc ủng hộ các giá trị tích cực mà thể thao mang lại cho cộng đồng.

Dược phẩm Hoa Linh trao tặng quà tổng trị giá 500 triệu trong Gala "Tinh thần Việt Nam -SEA Games 33". Ảnh: Dược phẩm Hoa Linh

SEA Games 33 khép lại với nhiều kết quả nổi bật của đoàn thể thao Việt Nam, phản ánh sự tiến bộ về chuyên môn và bản lĩnh thi đấu của các vận động viên. Nhiều môn thi đạt thành tích cao, góp phần củng cố vị thế của thể thao Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á.

Một trong những điểm nhấn của kỳ đại hội là chiến thắng của đội tuyển U22 Việt Nam ở môn bóng đá nam, khi đội lội ngược dòng giành huy chương vàng trước đội chủ nhà Thái Lan. Thành tích này được đánh giá là biểu tượng cho tinh thần thi đấu kiên cường và khát vọng vươn lên của thể thao Việt Nam.

Gala "Tinh thần Việt Nam - SEA Games 33" tái hiện hành trình thi đấu của các vận động viên thông qua các phóng sự, cuộc giao lưu và những câu chuyện phía sau ánh hào quang. Chương trình cũng khắc họa vai trò của gia đình, người thân - hậu phương thầm lặng đồng hành vận động viên suốt quá trình tập luyện và thi đấu.

Chương trình giao lưu cùng những ngôi sao sáng của thể thao Việt Nam tại SEA Games 33. Ảnh: Dược phẩm Hoa Linh

Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam và Usports phối hợp tổ chức, với sự tham gia đồng hành của nhiều đơn vị, trong đó có Dược phẩm Hoa Linh.

Theo đại diện Dược phẩm Hoa Linh, doanh nghiệp xác định thể thao là một trong những lĩnh vực ưu tiên trong các hoạt động trách nhiệm xã hội, gắn với mục tiêu nâng cao sức khỏe và chất lượng sống của cộng đồng. Việc đồng hành cùng gala nằm trong định hướng này.

Đại diện Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoa Linh trao thưởng cho Đoàn thể thao Việt Nam. Ảnh: Dược phẩm Hoa Linh

Chia sẻ tại chương trình, ThS.DS Nguyễn Thị Thùy Dung, Giám đốc Marketing Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoa Linh, cho biết tinh thần bền bỉ, ý chí vượt khó của các vận động viên cũng là những giá trị mà doanh nghiệp theo đuổi trong quá trình phát triển và đồng hành cùng xã hội.

Trong năm 2025, doanh nghiệp tiếp tục triển khai nhiều hoạt động gắn với thể thao. Trong đó, nhãn hàng Dạ Hương là nhà đồng hành chính của Giải Pickleball VTV Cup 2025 - giải đấu pickleball được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV, quy tụ hàng trăm vận động viên trên cả nước với tổng giá trị giải thưởng 500 triệu đồng.

Dạ Hương đồng hành cùng Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2024. Ảnh: Dược phẩm Hoa Linh

Bên cạnh đó, Dạ Hương cũng đồng hành cùng Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh mở rộng 2025 - Cup VTV5, hướng tới mục tiêu thúc đẩy bình đẳng giới và tôn vinh vai trò của phụ nữ vùng cao thông qua thể thao.

Trước đó, Dược phẩm Hoa Linh từng tham gia nhiều hoạt động hỗ trợ thể thao trong và ngoài nước. Tại Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2024, nhãn hàng Dạ Hương trao phần quà trị giá 500 USD cho danh hiệu Hoa khôi bóng chuyền. Ở lĩnh vực thể thao học đường, nhãn hàng Nguyên Vương đồng hành cùng Giải bóng đá Sinh viên toàn quốc (SV CUP) 2023, hỗ trợ hơn 400 cầu thủ sinh viên tham dự vòng chung kết tại Đà Nẵng.

Thông qua các hoạt động này, Dược phẩm Hoa Linh cho biết doanh nghiệp hướng tới việc duy trì sự đồng hành dài hạn với thể thao Việt Nam, góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện, lối sống năng động và những giá trị tích cực trong cộng đồng.

(Nguồn: Dược phẩm Hoa Linh)