'Được cho vay không lãi cả chục cây vàng nhờ mừng cưới'

Giá tăng vùn vụt làm lu mờ ý nghĩa tốt đẹp của việc mừng cưới bằng vàng: Góp vốn hỗ trợ cho gia đình trẻ.

"Tôi không hiểu có bạn lấy căn cứ ở đâu mà bảo 'thực lòng đám cưới quê giờ sính trò tặng vàng này quá, chả ích gì chỉ khoe mẽ'?

Thật ra nên hiểu đúng về việc anh em họ hàng mừng một số tiền lớn khi việc đại sự như mừng nhà, cưới hỏi. Đó là truyền thống từ ngày xưa, là giúp gia chủ có một số vốn làm ăn, coi như cho vay không lãi, không đòi.

Khi giá vàng ổn định như ngày xưa thì việc được họ hàng 'cho mượn không lãi' cả chục cây vàng không phải là quá tốt với đôi vợ chồng son hay sao? Giúp họ có một số vốn để xây dựng gia đình.

Mừng cưới là "nợ đồng lần". Ý nghĩa của việc mừng cưới, có nghĩa là họ góp cho bạn mượn một khoản tiền hoặc vàng không có hạn trả nợ, không lấy lãi, vì theo truyền thống hai vợ chồng mới cưới gần như tay trắng, cần có khoản tiền lo gia đình mới.

Nên tất nhiên sau này người ta có việc, hiển nhiên bạn phải trả lại, chứ không phải là người ta cho không. Trừ ông bà bố mẹ là cho không, còn cô dì chú bác thì sau cũng phải trả khi họ cưới cho con cái họ chẳng hạn. Tóm lại sống là có đi có lại, đừng nghĩ đến chuyện ăn không.

Chẳng qua giờ chẳng may giá vàng nó tăng vọt, tiếc không muốn trả thì kêu mọi người khoe mẽ.

Chứ giờ vàng đang 15 triệu một chỉ, được cho mượn không lãi cả chục cây vàng, rồi đến lúc trả thì giá vàng xuống 3-4 chỉ như ngày xưa, chả cười phớ lớ, chả bảo ôi may thế... Lúc này thì chẳng thấy kêu họ hàng khoe mẽ".

Độc giả nickname Sông Đông êm đềm nêu quan điểm về việc mừng cưới bằng vàng như trên, sau bài viết 'Khóc không ra tiếng' vì nhận mừng cưới 10 cây vàng. Bài viết trước, tác giả kể đi đám cưới đứa cháu, tôi thấy bạn bè, họ hàng đều mừng mỗi người một chỉ, tổng cộng khoảng 10 cây vàng, bày tỏ cảm giác lo lắng khi phải mừng trả lại, khi giá vàng tăng cao.

Hữu Nghị tổng hợp