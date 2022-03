Dùng vitamin C đúng cách cho người ung thư

Người bệnh ung thư nên ăn 500-600 gram rau quả, trái cây để có lượng vitamin C tự nhiên, có thể bổ sung qua đường uống theo hướng dẫn của bác sĩ.

Vitamin C là chất dinh dưỡng mà cơ thể cần để hình thành mạch máu, sụn, cơ và collagen trong xương. Vitamin C cũng rất quan trọng đối với quá trình chữa bệnh của cơ thể.

Vitamin C là chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào của bạn chống lại tác động của các gốc tự do được tạo ra khi cơ thể phân hủy thức ăn hoặc tiếp xúc với khói thuốc và bức xạ từ mặt trời, tia X hoặc các nguồn khác. Vitamin C cũng giúp cơ thể hấp thụ và dự trữ sắt. Bởi vì cơ thể không sản xuất được loại vitamin này nên cần được cung cấp qua chế độ ăn uống.

Vitamin C được tìm thấy có nhiều trong trái cây họ cam quýt, quả mọng, khoai tây, cà chua, ớt, bắp cải, bông cải xanh... Loại vitamin này cũng có thể cung cấp cho cơ thể dưới dạng chất bổ sung đường uống, thường ở dạng viên nang và viên nhai. Phần lớn mọi người có thể có đủ vitamin C từ chế độ ăn uống lành mạnh. Khuyến nghị chế độ ăn bổ sung vitamin C từ thực phẩm theo nhóm tuổi và giới tính, với người trưởng thành là nữ cần 75 mg, 90 mg với nam.

Thiếu vitamin C dễ xảy ra hơn ở những người mắc một số loại ung thư, gây thiếu máu, chảy máu nướu răng, bầm tím và vết thương kém lành. Người bệnh ung thư cần cung cấp đủ dinh dưỡng nói chung và vitamin C nói riêng. Con đường tốt nhất để cung cấp đủ vitamin C vẫn là đường ăn uống. Việc bổ sung dinh dưỡng cho người bệnh ung thư tốt nhất vẫn là theo bác sĩ điều trị và các chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng.

Vitamin C không dự trữ trong cơ thể và sẽ đào thải qua nước tiểu khi dư thừa nên người bệnh cần được cung cấp vi chất hàng ngày. Người trưởng thành mỗi ngày nên ăn khoảng 500-600 gram rau quả, trái cây như cam, quýt, cà chua, bông cải xanh... Để bảo toàn lượng vitamin C, tốt nhất là ăn trái cây chín, nếu rau củ thì chỉ nên hấp, luộc vừa chín tới.

Vitamin C có nhiều trong cam, quýt, cà chua, kiwi... Ảnh: Shutterstock

Lượng vitamin C sẽ giảm dần khi để dưới ánh sáng mặt trời, tan trong nước khi thái nhỏ. Do đó, người bệnh ung thư nên ăn sớm các loại rau quả sau khi thu hoạch, không nên để rau quả quá lâu ngày. Chế độ ăn nhiều trái cây và rau quả hàng ngày rất tốt cho người bệnh ung thư để giảm sự nhiễm trùng, viêm nhiễm, các quá trình bệnh tật và các tác dụng không mong muốn từ các phương pháp điều trị như xạ trị, hóa trị và phẫu thuật.

Nếu người bệnh ung thư ăn uống kém có thể bổ sung đường uống hoặc tiêm tĩnh mạch theo chỉ định của bác sĩ điều trị. Vitamin C có các dạng bào chế để uống là acid ascorbic, khoáng chất ascorbate. Để bổ sung vitamin C, lựa chọn acid ascorbic là lựa chọn tốt vì có mức độ khả dụng cao giúp cho cơ thể sẽ hấp thụ dễ dàng. Thời gian phù hợp là nên uống vào buổi sáng, 30 phút trước khi ăn hoặc hai giờ sau bữa ăn.

Với các kết quả nghiên cứu cho đến hiện tại, việc tiêm tĩnh mạch Vitamin C liều cao với người bệnh ung thư vẫn còn nhiều tranh cãi mặc dù ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy việc dùng vitamin C liều cao có thể chống khối u bằng cách nâng cao lượng oxy phản ứng trong tế bào ung thư mà không có độc tính đáng kể. Với người khỏe mạnh bình thường, cung cấp vitamin C hàng ngày quan trọng; thì ở người bệnh ung thư duy trì lượng vitamin C hàng ngày theo khuyến cáo còn cần thiết hơn.

Tất Thành (Theo NCBI, Web MD, Mayo Clinic)