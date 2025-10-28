Lúc đó chồng hứa sau này sẽ làm lại giấy tờ hoặc mua thêm miếng khác cho tôi đứng tên một mình rồi mới xây nhà.

Chồng quỳ khóc xin đừng ly dị nhưng vẫn không đưa tên tôi vào sổ đỏ

Nhà cửa, xe cộ đứng tên chồng tôi. Lúc cưới nhau, sinh bé, chúng tôi mua đất nhưng chồng muốn tôi ký cam kết tài sản riêng, để anh đứng tên một mình vì tôi về quê sinh con. Chồng kiểu ép buộc, lúc đó mới sinh mổ xong, chồng nói một là ký giấy để anh làm giấy tờ, hai là tự bắt xe lên để ký giấy. Bố mẹ tôi lúc đó rất buồn và thất vọng nên đã nói tôi ký giấy. Lúc đó chồng hứa sau này sẽ làm lại giấy tờ hoặc mua thêm miếng khác cho tôi đứng tên một mình rồi mới xây nhà. Nhưng kết quả là chồng xây nhà và không sang tên lại sổ đất.

Tôi đòi ly dị nhưng chồng thà ly dị chứ không làm lại sổ. Đã có những trận chiến nổ ra, có lúc tôi đã buông tay, tất cả nhường cho chồng, tôi ôm lấy bé lớn. Chồng quỳ xuống khóc và xin tôi tha thứ nhưng vẫn không sang lại sổ. Và hiện tại lương tôi vẫn để chi tiêu trong nhà, lương chồng lo việc lớn, sau khi tôi gào lên thì tháng phụ được 3-5 triệu đồng. Nói thật tôi chả biết mình sống vì điều gì, chắc có lẽ vì con, đợi con lớn có thể tự lo và hiểu chuyện, tôi sẽ sống cho bản thân. Giờ mà ly dị, tôi không thể nuôi một lúc hai con và phải trả tiền phòng trọ. (lolemtihon2310)

Chồng để người nhà anh đứng tên toàn bộ bất động sản

Tôi có anh bạn, tài sản trước kết hôn không nói, nhưng sau kết hôn mua rất nhiều bất động sản, có những chỗ đắc địa, giá trị cực cao nhưng toàn bộ để chị ruột (không có chồng, con) đứng tên. Duy nhất căn nhà hai vợ chồng ở thì đất cũng từ chị tặng cho riêng, nhưng xây nhà trong thời kỳ hôn nhân nên có thể xác định là của chung.

Gần đây, vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, nguy cơ chia tay cao. Sau hơn 30 năm làm dâu, làm vợ, làm mẹ... tận tâm, tận lực tất cả cho nhà chồng, nhưng nếu chọn ra đi thì trắng tay là hiện hữu. (Hưởng Hoàng)

Tôi không muốn chồng cùng đứng tên nhà mới vì anh từng báo nợ 700 triệu

Chồng tôi từng ham mê tiền ảo, vay mượn đầu tư rồi báo nợ hơn 700 triệu. Tôi phải cùng anh bán căn nhà đang ở để trả nợ rồi mua chỗ khác xa hơn, nhỏ và rẻ hơn. Khi làm sổ đỏ, tôi đề nghị được đứng tên một mình và muốn chồng ký giấy khước từ tài sản.

Tôi không còn tin vào những lời hứa "làm lại từ đầu" nữa, cũng không muốn lại phải bán nhà, chuyển nơi ở nữa, tôi chỉ muốn giữ lại một chỗ để mấy mẹ con có chỗ chui ra chui vào vì thời sinh viên và mới đi làm tôi quá mệt mỏi với cảnh ở trọ rồi.

Nhưng chồng nổi giận, cho rằng tôi xúc phạm anh, coi anh như người ngoài. Bố mẹ chồng biết chuyện, phụ thêm chúng tôi chút ít để tôi cho anh cùng đứng tên sổ đỏ. Cuối cùng tôi đành nhượng bộ và bắt chồng viết cam kết nếu gây nợ thì tự chịu, không được động đến căn nhà. (khicon130592)