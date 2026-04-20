Dung nhan Hoa hậu Thế giới Ấn Độ 2026

Sadhvi Sail (tên đầy đủ là Sadhvi Satish Sail) vượt qua 29 thí sinh, giành vương miện tại Femina Miss India World 2026, diễn ra cuối tuần qua.
Sadhvi Sail (tên đầy đủ là Sadhvi Satish Sail) vượt qua 29 thí sinh, giành vương miện tại Femina Miss India World 2026, diễn ra cuối tuần qua.
Sau chiến thắng, cô trau dồi thêm để thi Miss World 2027, trở thành đối thủ của Phan Phương Oanh tại đấu trường nhan sắc.
Sau chiến thắng, cô trau dồi thêm để thi Miss World 2027, trở thành đối thủ của Phan Phương Oanh tại đấu trường nhan sắc.
Sadhvi Sail tốt nghiệp Đại học British Columbia (Canada), được giám khảo đánh giá cao khả năng giao tiếp, thuyết trình tiếng Anh và sự điềm tĩnh, hòa đồng.
Sadhvi Sail tốt nghiệp Đại học British Columbia (Canada), được giám khảo đánh giá cao khả năng giao tiếp, thuyết trình tiếng Anh và sự điềm tĩnh, hòa đồng.
Tân hoa hậu là người mẫu kiêm doanh nhân, từng tham gia nhiều chương trình thời trang, quảng cáo sản phẩm làm đẹp. Cô còn là đồng sáng lập một công ty lĩnh vực xây dựng.
Tân hoa hậu là người mẫu kiêm doanh nhân, từng tham gia nhiều chương trình thời trang, quảng cáo sản phẩm làm đẹp. Cô còn là đồng sáng lập một công ty lĩnh vực xây dựng.
Trên Indian Express, Sadhvi Sail nói vương miện là sự khởi đầu của quá trình dài phía trước, cô muốn bước tiếp con đường với trái tim thành thật và lòng trắc ẩn.
Trên Indian Express, Sadhvi Sail nói vương miện là sự khởi đầu của quá trình dài phía trước, cô muốn bước tiếp con đường với trái tim thành thật và lòng trắc ẩn.
Sadhvi Sail nói cô nhận được nhiều điều giàu ý nghĩa sau cuộc thi, trong đó có sự trưởng thành, tình bạn với các thí sinh.
Sadhvi Sail nói cô nhận được nhiều điều giàu ý nghĩa sau cuộc thi, trong đó có sự trưởng thành, tình bạn với các thí sinh.
Trong lĩnh vực hoạt động xã hội, cô quan tâm vấn đề giúp đỡ trẻ em khiếm thính, khiếm ngôn, trẻ suy dinh dưỡng.
Trong lĩnh vực hoạt động xã hội, cô quan tâm vấn đề giúp đỡ trẻ em khiếm thính, khiếm ngôn, trẻ suy dinh dưỡng.
Trên các diễn đàn nhan sắc, nhiều khán giả nhận xét gương mặt Sadhvi Sail thanh tú, toát vẻ thông minh.
Trên các diễn đàn nhan sắc, nhiều khán giả nhận xét gương mặt Sadhvi Sail thanh tú, toát vẻ thông minh.
Người đẹp thường xuất hiện với các bộ lễ phục cut-out phần ngực. Cô tập yoga để rèn sự săn chắc.
Người đẹp thường xuất hiện với các bộ lễ phục cut-out phần ngực. Cô tập yoga để rèn sự săn chắc.
Năm nay, Việt Nam lần đầu tổ chức chung kết Miss World, dự kiến diễn ra cuối năm, quy tụ hơn 130 thí sinh khắp thế giới.
Năm nay, Việt Nam lần đầu tổ chức chung kết Miss World, dự kiến diễn ra cuối năm, quy tụ hơn 130 thí sinh khắp thế giới.
Như Anh
Ảnh: MWI