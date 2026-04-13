Dung mạo người đẹp Hàn lấn sân làng nhạc Việt

Cô phát hành MV Mê cung (EmCL sáng tác), kết hợp "anh trai" Công Dương, ngày 10/4. Trên nhiều diễn đàn, fan chia sẻ hình ảnh, video về Rayeon hút sự quan tâm. Cô ra mắt làng giải trí đầu năm, đang thuộc công ty quản lý của Chi Pu.
Rayeon thể hiện ca khúc thuộc thể loại R&B kết hợp pop, rap, phần lời bằng tiếng Việt. MV lấy cảm hứng từ câu chuyện kinh điển Alice in Wonderland nhưng được tái hiện qua lăng kính hiện đại, mang tính ẩn dụ. Nội dung kể về cô gái (Rayeon thủ vai) lạc vào mê cung tình ái do một chàng trai đào hoa sắp đặt. Sản phẩm đạt gần nửa triệu lượt xem trên YouTube sau hai ngày ra mắt.
Rayeon tên thật là Lee Na Yeon, sinh năm 2001 tại Gyeonggi - tỉnh đông dân nhất Hàn Quốc. Năm 2020, cô gia nhập nhóm nhạc Kpop FANATICS, từng cùng các thành viên ra mắt mini album Plus Two. Năm 2021, cô tham gia sân chơi âm nhạc Girls Planet 999 của Mnet, hút lượng fan nhất định. Sau khi nhóm tan rã, Rayeon hoạt động độc lập trong vai trò người mẫu, ca sĩ, sau đó đến Việt Nam làm việc theo một lời mời.
Cô cao 1,66 m, có gương mặt hài hòa, vòng eo thon.
Người đẹp được công chúng biết đến nhiều sau chương trình Đảo thiên đường 2024. Nhan sắc của Rayeon từng khiến các chàng trai trong show yêu thích, tìm cách để chinh phục. Tuy nhiên, Rayeon cho biết chỉ xem họ là bạn bè vì chưa phù hợp.
Người đẹp chuẩn bị hơn một năm cho màn ra mắt tại thị trường Vpop. Cô sinh sống ở TP HCM nhiều năm qua, thỉnh thoảng tham dự sự kiện showbiz. Rayeon cho biết mỗi ngày dành nhiều tiếng để luyện cách phát âm thông qua việc nghe podcast, nhạc Việt và giao tiếp với bạn bè.
Mỹ nhân nói yêu văn hóa, con người Việt Nam. "Sống tại đây, tôi cảm nhận được sự gần gũi như đang ở quê hương vậy", cô nói.
Rayeon tạo dáng với áo dài dịp Tết Bính Ngọ.
Cô từng sinh sống, làm việc ở Trung Quốc trong 10 năm nên thành thạo tiếng Quảng Đông, tiếng Trung phổ thông. Ngoài ra, cô còn giao tiếp tốt bằng tiếng Anh, từng đạt 985 điểm TOEIC.
Rayeon (trái) cùng Chi Pu tham dự một sự kiện hồi cuối tháng 3 ở TP HCM. Theo người đẹp, trong quá trình hợp tác với đàn chị, cô học hỏi được tính kiên trì, có phần lì đòn.
Chi Pu cho biết Rayeon hiện là em út trong các gương mặt đầu quân cho công ty của cô. "Tôi mong khán giả thấy được sự nỗ lực của Rayeon và đón nhận em ấy nhiều hơn trong thời gian tới", giọng ca Anh ơi ở lại nói.
Mỗi ngày, ngoài luyện thanh, Rayeon theo học các lớp vũ đạo. Êkíp định hướng cô theo đuổi dòng nhạc có tiết tấu sôi động.
Rayeon nhảy theo nhạc trong video hậu trường sự kiện, lúc ở nhà.
Cô thích phong cách thời trang nữ tính, ngọt ngào.
Rayeon mặc năng động khi dạo phố, đi du lịch.
Cô cho biết hiện muốn tập trung cho sự nghiệp nên chưa bận tâm đến chuyện yêu đương.
Tân Cao
Ảnh, video: Êkíp nhân vật cung cấp