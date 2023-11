Dung mạo 'Người đàn ông quyến rũ nhất 2023'

Năm 21 tuổi, tài tử nhận vai diễn đầu tay trong Can't Buy Me Love (1987). Sau đó, anh tham gia nhiều các dự án hài - tình cảm như Disenchanted (2022), Made of Honor (2008), Bridget Jones's Baby (2016), Valentine's Day (2010).

Hai tác phẩm nổi bật của anh là series Grey's Anatomy và Enchanted (2007) - đều nhận đánh giá tích cực từ giới chuyên môn và khán giả. Trong đó, Enchanted có ba đề cử Oscar. Patrick lột tả tốt nội tâm nhân vật qua ánh mắt. Vài năm qua, tài tử thử sức ở thể loại chính kịch và giật gân trong loạt Devils, The Truth About the Harry Quebert Affair.