Dựng màn kịch 'để lại dép trên cầu' để trốn tội trộm

Quảng NgãiSau khi trộm xe máy, hai thiếu niên để lại dép và thư tuyệt mệnh trên cầu Thạch Bích, khiến nhiều người đi tìm.

Công an xã Nghĩa Hành, Quảng Ngãi, tối 16/4 cho biết, hai đôi dép và lá thư tuyệt mệnh để lại trên cầu là hiện trường giả do thiếu nữ 15 tuổi và thiếu niên 16 tuổi ngụy tạo.

Đôi dép do thiếu nữ 15 tuổi để lại trên cầu Thạch Bích, sáng 16/4. Ảnh: Hoàng Quyết

Trước đó, người dân đi tập thể dục qua cầu Thạch Bích thấy dép và lá thư nên đã dừng lại xem. Trong thư các thiếu niên nói hối hận "về những tội lỗi gây ra, vì ham chơi", đồng thời để lại số điện thoại người thân.

Biệt đội Cứu hộ 0 đồng Quảng Ngãi đưa cano đi tìm dưới sông Trà Khúc nhưng không thấy nạn nhân. Sau khi xác minh, cảnh sát khẳng định hai thiếu niên đã giả vờ tự tử nên truy tìm.

Đến 20h, thiếu nữ 15 tuổi bị bắt. Cô thừa nhận hành vi trộm cắp và dựng hiện trường giả để trốn tránh sự trừng trị của pháp luật.

Đội cứu hộ đưa cano đi tìm từ cầu Thạch Bích đến cuối sông Trà Khúc. Ảnh: Hoàng Quyết

Cảnh sát đang truy tìm thiếu niên còn lại. Gia đình cho biết, cha mẹ hai nghi can đều ly dị, họ ở với ông bà.

Phạm Linh