Dựng khoản nợ giả để né chia tiền trúng số độc đắc cho vợ

Trung QuốcVừa trúng xổ số hơn 2 triệu nhân dân tệ, người đàn ông họ Đinh tặng ngay cho bố mẹ rồi ly dị, tạo khoản nợ giả để không phải chia tài sản của tòa.

Global Times đưa tin ngày 1/2, TAND huyện Bình La, thuộc Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ, vừa ngăn chặn thành công một vụ kiện tụng gian dối thông qua việc xác minh bằng chứng liên quan khi xem xét hồ sơ vụ án.

Tháng 11/2022, hai người đàn ông họ Đinh và họ Hải cùng mua vé số và trúng hơn 5 triệu nhân dân tệ, mỗi người được chia hơn 2 triệu nhân dân tệ (hơn 7 tỷ đồng).

Đinh tặng số tiền đó cho bố mẹ mình mà không hỏi ý kiến của vợ là Dương. Sau đó, Đinh ly dị. Không lâu sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, Dương biết chuyện Đinh trúng thưởng lớn nhưng từ chối chia sẻ với mình nên kiện chồng cũ ra tòa.

Tòa án phán quyết rằng hành vi tặng cho tiền trúng số của Đinh đã xâm phạm quyền sở hữu tài sản chung của vợ chồng, vì thế bị nhận định là vô hiệu. Đinh phải trả lại số tài sản tương ứng cho Dương.

Sau khi phán quyết được đưa ra, Đinh thông đồng với Hải - người bạn cùng anh ta mua vé số, lên kế hoạch tạo khoản nợ giả. Hải sẽ đệ đơn kiện Đinh với tư cách là nguyên đơn, định thông qua kiện tụng để xác nhận "khoản vay" không tồn tại, từ đó giảm bớt số tiền phải trả cho Dương.

Trong quá trình xem xét tài liệu, thẩm phán phát hiện "khoản vay" trong vụ kiện này chỉ có một giao dịch chuyển khoản lớn duy nhất, nhưng không có bằng chứng hỗ trợ nào như hợp đồng vay, giấy nợ hay thỏa thuận lãi suất. Điều này không phù hợp với thói quen giao dịch và đặc điểm chứng cứ của hoạt động cho vay tư nhân với số tiền lớn thông thường. Hơn nữa, số tiền này còn có liên quan trực tiếp đến vụ tranh chấp hợp đồng tặng cho tài sản.

Thẩm phán nhạy bén nhận thấy rất có khả năng đây là một hành vi kiện tụng gian dối nên triệu tập Hải để xác minh chi tiết. Thẩm phán cũng giải thích cho Hải về các tiêu chuẩn để xác định các vụ kiện tụng gian dối và hậu quả pháp lý, bao gồm phạt tiền, tạm giữ, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Khi bị thẩm vấn, Hải không thể đưa ra lời giải thích hợp lý, cuối cùng đã thừa nhận thông đồng với Đinh để làm giả khoản nợ. Anh ta chủ động viết giấy cam kết thừa nhận sai lầm và xin rút lại hồ sơ kiện tụng ngay lập tức.

Nếu Hải không thành khẩn khai nhận, tòa án có thể áp dụng các biện pháp xử phạt theo pháp luật để duy trì trật tự tố tụng và thẩm quyền tư pháp.

Tuệ Anh (theo Global Times, Ningxia Legal Daily)