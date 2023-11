Dừng hợp tác làm ăn vì em dâu không biết điều

Em dâu than thở, nói hàng bán cho tôi không có lời, làm ăn với chị em mệt.

Tôi làm kinh doanh đã mười năm, nắm bắt cơ hội mạng xã hội phát triển mạnh nên tôi đầu tư vào kinh doanh mặt hàng thời trang. Thời gian đầu, tôi săn lùng các mẫu hàng Quảng Châu rất đẹp và hợp thị hiếu giới trẻ. Tự tôi đi tìm mối lái và về chạy quảng cáo trên các sàn thương mại điện tử. Hàng tôi nhập về không kịp bán, một ngày bán lẻ mà đi mấy trăm đơn là chuyện bình thường. Tôi muốn ổn định nguồn hàng hơn nên tìm xưởng may mối cho mình.

Lúc này vợ chồng em trai biết nên nói để em may. Trước đây vợ chồng em may gia công cho người ta nên ít nhiều có kinh nghiệm. Giờ em trai bỏ ra một tháng đi học cắt nữa là mọi việc được thực hiện, tôi là người cho em mượn vốn để mua bảy máy may, máy vắt sổ, làm nút... Tôi không hợp tác tiền chung mà đưa mẫu cho em may. Em tính toán giá thành miễn có lời là được, tôi không nói mắc rẻ hay tham gia việc nhà em, mà như một khách hàng, chỉ cần em làm đúng hàng là được.

Lúc này em có mười công nhân trong nhà, nuôi ăn ở, chi phí rất nhiều. Em trai nói với tôi rằng "chị cố gắng giúp em có đơn hàng, chứ thấy chi phí lo quá". Tôi biết thiện chí của em trai nên mở rộng kinh doanh, vừa đổ sỉ buôn và vừa bán lẻ trên sàn thương mại. Tôi có được các mối sỉ lớn ở Lào, Campuchia, mẫu áo thun nam rất ưa chuộng tại thị trường này. Tôi đưa mẫu mã và để em trai may. Em dâu ra giá sản phẩm và tôi chấp nhận may 10.000 chiếc trong tháng đầu tiên. Tôi bán hết.

Những tháng sau đó và cả hai, ba năm sau, em vẫn tiếp tục may không kịp hàng, tôi vẫn đi đều hàng cho em. Em dâu bắt đầu trở chứng than thở, nói hàng bán cho tôi không có lời, làm ăn với chị em mệt. Tôi biết tính giá sản phẩm nhưng không nói vì đã làm ăn, ai cũng phải có lời mới làm, không ai tự dưng làm không công cho ai. Hôm nào rảnh, tôi qua nhà em phụ làm với công nhân cho kịp hàng, có hôm đến ba giờ sáng nhưng em dâu vẫn không hài lòng, đánh tiếng khắp cho mọi người biết nhờ em, tôi mới kinh doanh thành công đến vậy, còn em bán giá rẻ cho tôi không có lời.

Tôi nói em không lời thì tính toán lại giá, nâng giá lên. Em trai không chịu, bảo nâng giá lên thì chị sẽ không cạnh tranh được thị trường, lời một cái năm ngàn là được, trong khi chị may một tháng mấy ngàn hàng, có 40-50 triệu đồng trong một tháng rồi còn đòi gì nữa. Em dâu gân cổ lên cãi rằng lời đâu mà năm ngàn, ông không biết tính.

Tôi mới là người quyết định công việc của cả nhà em, tìm kiếm khách hàng mới khó chứ tìm xưởng may dễ lắm. Nhiều xưởng may chào tôi hàng giống hệt, rẻ hơn của em trai hai ngàn nhưng tôi không may. Sự quá đáng của em dâu buộc tôi phải nói. Tôi chụp hình tin nhắn giá chào hàng của xưởng khác gửi em dâu, và nói rõ quan điểm của mình. Một năm em may hàng cho tôi lợi nhuận không dưới 600 triệu đồng. Những lô hàng làm hư của em, tôi năn nỉ khách hàng thân thiết lấy.

Làm ăn có qua có lại nhưng em không biết đều, cứ nghĩ mình quan trọng. Đến khi tôi nói dừng hợp tác với em, em tá hỏa, em trai gọi điện năn nỉ, đến nhà nói đủ thứ. Tuy nhiên tính tôi khi làm ăn với ai mà nói qua nói lại, tôi không thích. Tôi cũng dạy cho em dâu biết trân trọng những gì mình đang có. Tôi vẫn tiếp tục công việc của mình, còn em trai gần như không có đơn hàng, bây giờ khó khăn cũng không may được. Từ đó em dâu tránh luôn mặt tôi. Với tôi, chị em vẫn chị em, hãy luôn trân trọng những gì mình đang có.

Lan Phương

