Dừng hoạt động nhà máy giặt là khiến nước giếng đổi màu

Thanh HóaChính quyền xã Thạch Quảng dừng hoạt động Công ty BOB Hà Nội - doanh nghiệp xảy ra sự cố khiến nước giếng khoan đổi màu bất thường.

Ngày 21/4, ông Tống Văn Vang, Phó chủ tịch UBND xã Thạch Quảng, cho biết chính quyền đã yêu cầu Công ty TNHH BOB Hà Nội (chi nhánh 1) tạm dừng giặt là tại Nhà máy may xuất khẩu Thạch Tượng, đóng tại thôn Quảng Trung.

Nước giếng khoan của nhiều hộ dân xã Thạch Quảng có màu tím bất thường. Ảnh: Lam Sơn

Nhà máy này được xác định là nguồn phát sinh nước thải gây ô nhiễm, khiến nước giếng khoan của hàng chục hộ dân trong thôn đổi màu tím, bốc mùi hôi thối hơn một tuần qua.

Theo yêu cầu của chính quyền xã, doanh nghiệp phải dừng toàn bộ hoạt động để rà soát quy trình xử lý nước thải, cải tạo hệ thống thu gom, xả thải trước khi được phép hoạt động trở lại.

Doanh nghiệp cũng phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường, tiếp tục phối hợp với UBND xã để bảo đảm cung cấp nguồn nước hợp vệ sinh phục vụ sinh hoạt cho người dân địa phương.

Nguồn nước thải có màu khác thường trong bể thu gom của Công ty BOB Hà Nội tại xã Thạch Quảng. Ảnh: Lam Sơn

Nhà máy chỉ được hoạt động trở lại sau khi hoàn tất công tác khắc phục, báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND xã để khảo sát, đánh giá đủ điều kiện, ông Vang cho biết thêm. Trong ngày 21/4, doanh nghiệp đã chấp hành nghiêm yêu cầu dừng hoạt động của chính quyền.

Ngoài việc cấp nước đóng bình tạm thời cho các hộ dân bị ảnh hưởng, công ty cũng đang triển khai khoan giếng mới cách khu dân cư thôn Quảng Trung khoảng 400 m, lắp đặt đường ống dẫn nước sạch đến từng hộ dân. Hệ thống này dự kiến hoàn thành trong vài ngày tới.

"Qua kiểm tra thực tế, nguồn nước ngầm tại các giếng khoan của người dân hiện đã trong hơn, mùi hôi giảm so với những ngày trước, tuy nhiên vẫn chưa thể sử dụng cho sinh hoạt", ông Vang nói.

Nhà máy giặt là tại xã Thạch Quảng. Ảnh: Lam Sơn

Hơn một tuần qua, 26 hộ dân ở thôn Quảng Trung rơi vào tình trạng thiếu nước sinh hoạt khi nước giếng khoan bất ngờ chuyển sang màu tím sẫm, sau đó ngả đỏ, kèm mùi hôi nồng nặc.

Không chỉ nước giếng, dòng suối chảy quanh thôn cũng đổi màu bất thường, bốc mùi, khiến người dân nghi ngờ có nguồn xả thải từ cơ sở giặt là và một trang trại chăn nuôi gần đó.

Qua kiểm tra ban đầu, UBND xã Thạch Quảng xác định nước thải chưa qua xử lý từ Công ty TNHH BOB Hà Nội là nguyên nhân chính gây ô nhiễm nguồn nước.

Ông Nguyễn Văn Dinh, Phó tổng giám đốc công ty, thừa nhận tối 14/4, công nhân vận hành hệ thống xử lý nước thải đã "ngủ quên", khiến nước thải chưa qua xử lý tràn ra ngoài. Màu tím là do thời điểm đó doanh nghiệp đang giặt một lô quần áo màu đỏ.

Dòng suối gần trụ sở nhà máy giặt là ở Thạch Quảng có màu tím bất thường. Ảnh: Lam Sơn

Công ty TNHH BOB Hà Nội chi nhánh 1 tại xã Thạch Quảng có quy mô hơn 5,6 ha, hoạt động từ năm 2021. Ngoài lĩnh vực giặt là với hơn 100 công nhân, doanh nghiệp này còn cho hai đơn vị khác thuê mặt bằng để sản xuất cáp điện và đồ chơi trẻ em.

Lê Hoàng