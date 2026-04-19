Dùng gậy 3 khúc đánh tới tấp thanh niên sau va chạm giao thông

TP HCMTrần Văn Hòa, 37 tuổi, tài xế xe ôm công nghệ, sau khi va chạm với nam thanh niên chạy xe máy đã chửi bới, dùng gậy 3 khúc bằng kim loại tấn công tới tấp.

Ngày 19/4, Hòa, tài xế xe ôm công nghệ, bị Công an TP HCM phối hợp phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân cũ) tạm giữ để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích.

Trần Văn Hòa đánh người sau va chạm giao thông. Video: Công an TP HCM

Theo điều tra, trưa 3 hôm trước, sau khi chở con đi học, Hòa chạy xe máy điện đến khu vực ngã ba Lô Tư - Mã Lò thì va chạm với xe máy của thanh niên 20 tuổi. Hai bên xảy ra cãi vã. Hòa chửi bới, còn nam thanh niên cũng nói lời hàm ý khiêu khích.

Hòa được xác định dùng tay đánh đối phương, rồi mở cốp lấy gậy kim loại dạng 3 khúc (dài khoảng 60 cm) tấn công. Khi nạn nhân bỏ chạy, được người dân can ngăn, tài xế xe ôm mới dừng lại và rời hiện trường.

Toàn bộ sự việc được bạn của nạn nhân ghi hình. Cảnh sát sau đó vào cuộc, xác định lai lịch, triệu tập tài xế xe ôm này, đồng thời thu giữ tang vật và phương tiện liên quan.

Trần Văn Hòa tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TP HCM

Công an TP HCM khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần kiềm chế, không mang theo hung khí và không giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực để tránh các trách nhiệm pháp lý.

Nhật Vy