Dùng điện thoại khi lái xe, tài xế ôtô tải tông chết hai người đi đường

Hưng YênMải dùng điện thoại trong lúc chuyển hướng tại ngã tư, tài xế Nguyễn Văn Mạnh tông vào xe đạp điện khiến hai người tử vong tại chỗ.

Ông Mạnh (49 tuổi, trú xã Đức Hợp, huyện Kim Động) bị khởi tố, tạm giam về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên, thông tin ngày 27/3.

Khoảng 17h30 ngày 14/3, tài xế Mạnh lái xe tải chuyển hướng rẽ phải tại ngã tư Bô Thời (giao giữa đường ĐT384 và Quốc lộ 39, thuộc địa phận xã Việt Tiến).

Do quá tập trung vào cuộc điện thoại, ông Mạnh thiếu quan sát, không phát hiện người đi xe đạp điện phía trước cùng chiều, công an cáo buộc.

Cú va chạm mạnh khiến hai người trên xe đạp điện tử vong.

Hình ảnh trước khi xảy ra vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Công an cung cấp

Đây chỉ một trong 120 vụ vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ xảy ra trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong quý I/2026 do Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp nhận, giải quyết. Trong đó, cơ quan điều tra đã khởi tố 16 vụ án, 17 bị can.

Theo công an, một trong số những nguyên dẫn đến các vụ tai nạn giao thông nêu trên là việc người điều khiển phương tiện sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông.

Nhà chức trách khuyến cáo người dân không dùng tay sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện. Trường hợp khẩn cấp, cần sử dụng tai nghe kết nối Bluetooth hoặc các thiết bị rảnh tay theo đúng quy định. Nếu cần nhắn tin hoặc nghe điện thoại lâu, phải dừng, đỗ xe tại vị trí an toàn, có tín hiệu báo hiệu và không gây cản trở giao thông.

