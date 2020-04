Dụng cụ tập gym tại nhà

Máy tập bụng New Six Pack Care New 2018 có bộ khung thiết kế bằng thép chắc chắn. Tất cả các bộ phận tuy có thể tháo ra rất dễ dàng nhưng khi đã lắp rắp thành một chiếc máy hoàn chỉnh thì độ kết nối bền vững. Máy có thiết kế thêm một bộ phận hỗ trợ tối đa cho việc tập luyện vùng eo, trang bị thêm một chiếc đồng hồ để theo dõi quá trình tập luyện. Bộ phận tập cổ chân được thiết kế có thể tập cơ tay và cơ ngực hiệu quả ở tư thế ngồi. Thiết kế này giảm giá 30% còn 1,39 triệu đồng (giá gốc 1,999 triệu đồng).