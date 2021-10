Dựng chuyện cháu bị bắt cóc

TP HCMThấy cháu 2 tuổi chơi ngoài sân khóc lúc có xe chạy ngang nhà, bà ngoại hô hoán và dựng chuyện "cướp lại bé từ tay người lạ" để công an vào cuộc điều tra.

Ngày 20/10, Công an TP Thủ Đức xác định bà Nguyễn Trúc Mai (45 tuổi) có hành vi hoang báo cháu bị bắt cóc. Quan điểm này được đưa căn cứ vào kết quả trích xuất camera và lời khai của những người liên quan. Tuy nhiên, cơ quan điều tra chưa công bố hình thức xử lý bà này.

Cảnh sát lấy lời khai các nhân chứng. Ảnh: Nhật Vy

Chiều hôm qua, Công an phường Phú Hữu nhận tin báo có vụ "bắt cóc trẻ em" xảy ra tại nhà bà Mai trên đường 20, khu phố 2. Nhiều cảnh sát lập tức đến hiện trường, ghi nhận lời khai.

Bà Mai cho biết, gần 14h đang lui cui trong bếp thì nghe cháu ngoại 2 tuổi khóc trước sân nhà. Khi bà chạy ra, thấy "thanh niên đang ôm thằng bé đi ra đường, liền chạy theo nắm lấy chân cháu kéo lại".

Bà này khai, nam thanh niên một tay cầm chân bé trai, một tay đánh vào đầu bà nhưng bà cương quyết không bỏ ra nên hắn đã bỏ chạy. Khi giằng được cháu, bà chạy theo nam thanh niên ra đường nhìn thấy "anh ta bỏ chạy, đi xe màu đỏ". Lúc này có chị hàng xóm từ tiệm tóc đối diện đi tới, bà Mai tri hô "cháu tôi mới bị bắt cóc bất thành".

Sự việc sau đó được lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người hoang mang.

Cảnh sát đã trích xuất toàn bộ camera an ninh xung quanh khu vực, lấy lời khai người dân. Tuy nhiên, hình ảnh camera không ghi nhận được hành động bà Mai giằng co bé trai với ai, không ai chứng kiến sự việc... chỉ ghi hình nam thanh niên chạy xe màu đỏ trong hẻm và không có dấu hiệu bất thường.

Làm việc với cảnh sát, anh này cho biết lúc đó đi giao đồ cho vợ ở bệnh viện, có đi ngang khu vực trên nhưng không dừng lại trước nhà bà Mai, không nói chuyện với bất kỳ người nào...

Xâu chuỗi nhiều chứng cứ, cảnh sát mời bà Mai về trụ sở làm việc, đề nghị nói rõ sự việc trình báo. Bà này thừa nhận, do thấy cháu ngoại khóc lúc có xe máy chạy vụt qua nên nghĩ cháu bị bắt cóc. Vì lo sợ, muốn công an làm rõ, điều tra nhanh nên đã dựng lên việc giằng co cháu ngoại với "thủ phạm".

Quốc Thắng