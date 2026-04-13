Dũng cảm nói lời chia tay một trong hai cô gái tôi yêu cùng lúc

Giờ tôi dành trọn cuộc đời này để chăm sóc vợ, cô gái làm ngân hàng; vì giữa hai con đường, tôi chỉ được một lựa chọn.

Tôi ở miền Trung, sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn, có việc làm và thu nhập ổn định, làm cho một công ty nhà nước. Vì tính chất công việc nên tôi ít tiếp xúc với người khác phái. Thông qua một trang web kết bạn, tôi làm quen với hai người con gái, một người quê miền Tây, là giáo viên tiểu học, còn một người là nhân viên ngân hàng. Cũng từ đó, tôi thường dành thời gian hẹn hò với hai cô gái ấy, tất nhiên chỉ ở mức độ bạn bè. Cô gái làm giáo viên tiểu học có nụ cười duyên, rất xinh. Có lần cô ấy tâm sự với tôi rằng từng quen một chàng trai nhưng chỉ ở mức độ bạn bè.

Cô kia có khuôn mặt nhỏ xinh, dáng người gầy, chưa quen ai, làm ở ngân hàng, ít có thời gian cho chuyện tình cảm nam nữ. Thời gian cứ thế trôi, tôi hẹn hò cùng lúc hai người hơn một năm. Cả hai đều tốt với tôi, hầu như họ không biết tôi đang dối gạt họ. Cho đến một ngày tôi nói với cô giáo viên rằng: "Có lúc anh sẽ làm em buồn nhưng chưa biết là bao giờ. Thôi cho anh dừng lại vì anh đã hết yêu em. Em hãy tìm cho mình một người thật tốt để đi cùng trên bước đường còn lại". Trước đó tôi làm mọi cách để cô ấy xa rời nhưng cô ấy nói đã biết tôi tìm cách để bỏ rơi. Cô ấy còn bảo biết tôi còn yêu, chỉ là đang gạt bản thân thôi chứ không gạt được cô ấy.

Hôm đó đối với tôi là một cực hình, tôi đi giữa đêm tối vô thức ở Sài Gòn, mưa sao mặn chát, khó thở, tai ù lên. Tôi vẫn còn nhớ dòng tin nhắn: "Anh hãy chăm sóc cho bản thân, sau này và mãi mãi chỉ có anh mới được gọi em là Mập thôi".

Tôi viết vội những dòng này vì tự nhiên nhớ lại chuyện cũ. Giờ tôi đã dành trọn cuộc đời này để chăm sóc vợ, cô gái làm ngân hàng. Vì giữa hai con đường, tôi chỉ được một lựa chọn. Khi tôi viết bài này chắc mọi người ném đá nhiều vì từng bắt cá hai tay. Ngoài kia Sài Gòn vẫn mưa, mưa rả rích, tâm hồn tôi đã được thanh thản khi nói ra tất cả. Hãy cho tôi khép vội những dòng nhật ký vào "lớp bụi nhem nhúa của thời gian". Mong người ấy sớm an yên, hạnh phúc.

Quang Tuấn