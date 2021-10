Đục tường trốn viện tâm thần

Bình PhướcChu Quang Sáng, 32 tuổi - bị can cướp tài sản, trong quá trình bị đưa đi giám định tâm thần đã đục tường, bỏ trốn.

Ngày 9/10, Sáng bị Công an huyện Chơn Thành bắt, di lý về Bình Phước, tiếp tục điều tra sau 4 hôm bỏ trốn khỏi Viện Pháp Y tâm thần Trung ương Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Bị can từng có 4 tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Sáng là bị can trong vụ án cướp tài sản Công an huyện Chơn Thành đang điều tra. Do anh ta có nhiều biểu hiện bất thường, ngày 29/9, cảnh sát đưa đi giám định tâm thần.