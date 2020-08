Đục thủy tinh thể do tự dùng thuốc nhỏ mắt chứa corticoid

Hà NộiBệnh nhân, nữ, 61 tuổi, đến Bệnh viện Medlatec khám trong tình trạng hai mắt nhìn mờ dần, nhìn lóa khi trời nắng, cảm giác khó chịu.

Bệnh nhân ở Hải Dương, cách đây hơn một năm thường bị ngứa đỏ mắt, không đi khám mà mua thuốc ở hiệu thuốc để nhỏ. Một thời gian, hai mắt đều nhìn mờ dần, có cảm giác nhìn qua màn sương. Đặc biệt, mắt nhìn lóa khi ra trời nắng và trong tối nhìn rõ hơn, khiến mắt rất khó chịu. Bà đến bệnh viện khám.

Bác sĩ Đoàn Thu Hiền - Chuyên Khoa Mắt, ngày 24/8 cho biết, bệnh nhân được đo thị lực, đo khúc xạ, chỉnh kính tối ưu, đo nhãn áp, test sắc giác, soi đáy mắt, soi góc tiền phòng, chụp OCT gai thị, đánh giá lớp tế bào hạch quanh hoàng điểm, đo thị trường... để tìm nguyên nhân. Kết quả cho thấy nhãn áp của bệnh nhân khá cao, có tổn thương thị trường, gai thị và thủy tinh thể đục nhiều ở cực sau.

Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc bệnh glocom thứ phát và đục thủy tinh thể dưới bao sau do sử dụng corticoid.

Bệnh glocom còn gọi là bệnh thiên đầu thống (cườm nước), bệnh phổ biến trên thế giới cũng như ở Việt Nam, nguyên nhân thứ hai gây mù lòa. Bệnh đục thủy tinh thể cũng thường gặp và đứng đầu trong số các nguyên nhân gây mù lòa trên toàn thế giới. Đục thủy tinh thể và glocom thứ phát do sử dụng các thuốc chứa corticoid liều cao hoặc sử dụng kéo dài. Bệnh nhân này đã dùng thuốc nhỏ mắt Polydexa, là một trong các nguyên nhân gây bệnh khá phổ biến ở Việt Nam cũng như một số nước đang phát triển.

Bác sĩ yêu cầu bệnh nhân ngừng ngay việc nhỏ thuốc Polydexa hàng ngày. Bệnh nhân được kê đơn điều trị. Sau một tuần, nhãn áp hạ về mức bình thường, thị lực cải thiện được một phần. Polydexa là thuốc nhỏ mắt, nhỏ tai chứa thành phần corticoid, được bác sĩ chỉ định điều trị viêm nhiễm tai, mũi, họng. Đây là thuốc kê toa, điều trị có thời hạn.

Bác sĩ Hiền cho biết nhiều người dân có thói quen dùng tự mua thuốc để nhỏ mắt trong khoảng thời gian dài để điều trị một số bệnh mạn tính như viêm bờ mi, viêm kết mạc... mà không khám ở bác sĩ chuyên khoa mắt. Có bệnh nhân được bác sĩ kê đơn trước đó, về sau tái phát bệnh lại tự mua thuốc theo đơn cũ, không đi khám lại.

Bác sĩ Hiền khuyến cáo các loại thuốc nhỏ mắt thông thường người dân vẫn tự mua được ở hiệu thuốc có thể chứa kháng sinh hoặc corticoid. Hai chất này đều rất tốt để điều trị bệnh về mắt như viêm bờ mi, viêm kết giác mạc, viêm hệ thống lệ... Tuy nhiên nếu lạm dụng hoặc dùng không theo chỉ định của bác sĩ sẽ có thể làm tăng nhãn áp, tổn hại thần kinh thị giác, làm nặng thêm các bệnh mắt do nấm, do virus và nhất là gây đục thủy tinh thể. Do vậy, không nên tự ý mua và dùng thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

Thúy Quỳnh