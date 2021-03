Đức, Pháp, Italy đình chỉ tiêm vaccine AstraZeneca

Đức, Pháp và Italy đình chỉ sử dụng vaccine Covid-19 AstraZeneca do những lo ngại xung quanh báo cáo đông máu ở một số người được tiêm tại châu Âu.

"Chính phủ đình chỉ tiêm vaccine AstraZeneca để đề phòng, sau khi được Viện Paul Ehrlich khuyến cáo", phát ngôn viên Bộ Y tế Đức thông báo hôm nay. Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn khẳng định đây là quyết định chuyên môn và không mang tính chính trị, thêm rằng nguy cơ đông máu là thấp nhưng không thể bỏ qua.

Lothar Wieler, giám đốc Viện Các bệnh Truyền nhiễm Robert Koch của Đức, hồi tuần trước cho biết chưa có bằng chứng cho thấy những người tiêm vaccine AstraZeneca có nguy cơ bị đông máu cao hơn người trong cùng độ tuổi.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo nước này sẽ ngừng triển khai vaccine Covid-19 của AstraZeneca để chờ đánh giá từ Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA), dự kiến được công bố ngày 16/3.

Cơ quan quản lý dược phẩm Italy (AIFA) cũng ra lệnh ngừng tiêm vaccine AstraZeneca trên cả nước, cho biết đây là biện pháp "tạm thời và để đề phòng" trong khi chờ báo cáo của EMA.

Một liều vaccine AstraZeneca được chuẩn bị tại Pháp hồi tháng 2. Ảnh: AFP.

Nhiều quốc gia gần đây đã dừng tiêm chủng vaccine Covid-19 của AstraZeneca do lo ngại xảy ra tình trạng đông máu, được báo cáo ở Đan Mạch và Na Uy. Tuy nhiên, WHO hôm 12/3 khẳng định không có lý do để ngừng tiêm chủng vaccine Covid-19 của AstraZeneca.

Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) cùng ngày cũng tuyên bố các quốc gia vẫn có thể tiếp tục tiêm chủng vaccine của AstraZeneca trong quá trình điều tra về khả năng gây đông máu của vaccine này. Công ty dược AstraZeneca trong khi đó khẳng định vaccine Covid-19 của họ an toàn, dựa trên kết quả tiêm chủng cho 17 triệu người ở Anh và Liên minh châu Âu.

Vaccine Covid-19 do hãng AstraZeneca hợp tác phát triển với Đại học Oxford đã được phê duyệt sử dụng khẩn cấp hoặc lưu hành trên thị trường tại hơn 50 quốc gia, bao gồm cả Anh và Liên minh châu Âu (EU). Tính đến 10/3, khoảng 5 triệu người ở châu Âu đã được tiêm loại vaccine này.

Vũ Anh (Theo Reuters)