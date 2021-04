Đua xe tăng nhanh trong dịch

Tiền GiangCovid-19 bùng phát khiến đua xe trái phép tăng nhanh, đầu năm ngoái đến nay cả nước ghi nhận 15 vụ đua xe bị khởi tố, hơn 790 vụ bị xử lý hành chính.

Đây là ý kiến của trung tá Phạm Đức Đông, Phó phòng 8 (Cục CSGT, Bộ Công an) tại buổi sơ kết công tác phối hợp phòng, chống đua xe trái phép ở Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức tại TP Mỹ Tho, chiều 23/4.

Trung tá Phạm Đức Đông phát biểu tại hội nghị, chiều 23/4. Ảnh: Hoàng Nam.

Trung tá Đông cho biết những năm trước nạn đua xe có nhưng rất ít. Tình trạng đua chỉ rộ lên từ đầu năm ngoái khi dịch bùng phát. Lúc này nhân lực lượng CSGT tập trung, hỗ trợ phòng chống dịch, giãn cách xã hội, đường ít xe chạy, nhiều thanh niên lên mạng kêu gọi tụ tập đua xe, nẹt pô, lạng lách, đặc biệt là ở TP HCM và các tỉnh miền Tây.

Ngoài ra, một số gia đình buông lỏng quản lý, để con cái lấy xe đi độ, tham gia đua xe nhưng không biết. Các đối tượng đua xe lợi dụng khi CSGT bận tuần tra, xử lý những nơi ùn tắc, hoặc lúc đêm xuống cần nghỉ ngơi, mới tổ chức đua xe. Nhiều nhóm đua chọn những cung đường mới hoặc xa trụ sở công an; dùng xe tải chở phương tiện sang địa phương khác đua.

Ở miền Tây, thống kê của Phòng CSGT 10 tỉnh thành (trừ Long An, Bến Tre, Trà Vinh), từ giữa tháng 9 năm ngoái đến giữa tháng 3 năm nay, cảnh sát đã phát hiện, xử lý gần 280 nhóm thanh thiếu niên tụ tập rú ga, nẹt pô, chạy mô tô tốc độ cao; có hành vi đua xe, cổ vũ đua xe trái phép... Gần 1.000 đối tượng bị xử lý, 494 mô tô, xe máy bị tạm giữ. Mới đây, Công an Tiền Giang khởi tố 2 vụ tổ chức đua xe trái phép, gây rồi trật tự công cộng.

Nhiều thanh thiếu niên bị công an tạm giữ sau vụ tụ tập đua xe ở thị xã Cai Lậy, Tiền Giang, sáng 11/4. Ảnh: Hồ Nam.

Về giải pháp phòng chống đua xe, trung tá Phạm Đức Đông lưu ý cảnh sát cơ động, hình sự địa phương cần có biện pháp hóa trang, mật phục, phát hiện ngăn chặn các vụ đua xe khi mới manh nha. Đặc biệt lực lượng an ninh mạng, phòng chống tội phạm công nghệ cao cần theo dõi, nắm quy luật hoạt động các đối tượng trên mạng xã hội để ngăn chặn từ đầu.

Phương án hóa trang, mật phục ghi hình cũng được thượng tá Võ Văn Nghĩa, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Bến Tre nêu lên do đem lại hiệu quả cao. Sau khi bí mật ghi hình đua xe, ban đầu công an chỉ bắt một số đối tượng, sau đó đấu tranh bắt những người còn lại. "Biện pháp này giúp CSGT hạn chế truy đuổi vì có thể gây nguy hiểm cho người đi đường lẫn cảnh sát", thượng tá Nghĩa nói.

Thượng tá Thái Viết Vũ, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, ngoài việc tăng cường xử lý nghiêm đua xe, địa phương tập trung kiểm tra các lò độ, chế xe. Bởi xe đưa vào những lò này thường không có hóa đơn, chứng từ, nên thông qua kiểm tra, cơ quan chức năng sẽ có biện pháp ngăn chặn từ đầu.

Hoàng Nam