Dựa trên nền tảng khoa học để phát triển công nghệ đột phá

Ai cũng biết phải đột phá để đi từ gia công sang làm chủ công nghệ với giải pháp sandbox nhưng đột phá như thế nào?

Nếu nhìn từ kinh nghiệm các quốc gia từng là công xưởng gia công công nghệ thế giới vượt lên làm chủ công nghệ thì Trung Quốc là điển hình. Nền tảng của họ là cơ chế chuyển giao công nghệ của các công ty nước ngoài khi đầu tư vào Trung Quốc, quy định ngay từ đầu các doanh nghiệp FDI phải chuyển giao công nghệ sau một thời gian nhất định, đây là nền tảng để họ đột phá từ cải tiến, sáng tạo, phát triển rồi làm chủ.

Còn ở nước ta không có cơ chế này. Nếu chỉ là tự phát triển thì làm sao đuổi kịp chứ đừng nói là đi đầu, còn phát triển trên nền tảng gia công thì rơi vào hai trạng thái. Trạng thái thứ nhất là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, khó khăn khi đối ngoại; trạng thái thứ hai là không bền vững vì thiếu nền tảng toàn diện, vững chắc.

Vì vậy để có nền tảng khoa học vững chắc phải có tính kế thừa từ công nghệ tiên tiến, điều này cần cơ chế chuyển giao công nghệ từ gia công, sau đó là năng lực của doanh nghiệp trong nước và đồng thời là chính sách ưu đãi, cơ chế hỗ trợ cần thiết của chính phủ và một môi trường cạnh tranh lành mạnh.

Chỉ có vậy và cần như vậy.

Nhieu Mai Van