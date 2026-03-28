Đưa Quy Nhơn thành 'Việt Nam mới' trong mắt khách Hàn

Sau Nha Trang, Phú Quốc, Đà Nẵng, các chuyên gia du lịch đánh giá Quy Nhơn sẽ thành điểm đến yêu thích tiếp theo của khách Hàn nhờ sở hữu lợi thế biển, chi phí dịch vụ hấp dẫn.

Tại hội thảo "Gia Lai 2026 kích hoạt trục biển - cao nguyên" diễn ra vào ngày 27/3 tại Quy Nhơn, ông Jung Jinwoo, Chủ tịch Rasko Holdings, đơn vị làm việc trong lĩnh vực du lịch - hàng không, nhận định khách Hàn Quốc "vẫn chưa phát hiện ra Quy Nhơn". Trong khi đó, nơi này có đầy đủ các lợi thế để thu hút khách Hàn như các điểm đến nổi tiếng khác như Nha Trang, Phú Quốc hay Đà Nẵng.

Đánh giá thị trường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, ông Jinwoo cho rằng đây là điểm đến tiềm năng, có khả năng định vị một "Việt Nam mới" trong mắt khách quốc tế, bên cạnh những cái tên đã quá hút khách trước đây. Ngoài ra, nơi này còn có lợi thế bờ biển đẹp, thời gian bay thuận tiện, cơ sở lưu trú sang trọng nhưng giá cả phải chăng. Quy Nhơn cũng đáp ứng được nhu cầu chơi golf kết hợp nghỉ dưỡng - thói quen du lịch được nhiều người Hàn yêu thích.

"Hãy đưa Quy Nhơn lên bản đồ du lịch của người Hàn Quốc", ông Jinwoo nói.

Eo Gió, một điểm du lịch nổi tiếng tại xã Nhơn Lý (cũ), nay thuộc phường Quy Nhơn Đông. Ảnh: FLC group

Tháng 2, Quy Nhơn được vinh danh trong top 4 "Những điểm đến thịnh hành năm 2026" của Tripadvisor, xếp trên các địa điểm nổi tiếng thế giới như Milan, Vienna. Sự kiện này nằm trong khuôn khổ giải thưởng Choice Best of the Best Destinations (Các điểm đến tốt nhất thế giới được độc giả bình chọn), hạng mục Top Trending (Xu hướng thịnh hành nhất). Trước đó, điểm đến ven biển này cũng được Lonely Planet bình chọn vào Top 25 điểm đến hàng đầu thế giới năm 2026 và được trao danh hiệu Đô thị Du lịch sạch ASEAN 2026.

Theo nhận xét của khách quốc tế trên Tripadviosr, sức hút của Quy Nhơn không nằm ở sự phô diễn đầu tư vào các khu vui chơi, giải trí hoành tráng mà đến từ sự nguyên bản. Nhiều bãi tắm còn hoang sơ, ít khách du lịch, các làng chài nhỏ với cuộc sống chậm rãi. Du khách đến đây không chỉ để check in, mà để trải nghiệm một nhịp sống khác.

Phó Chủ tịch thường trực Tập đoàn FLC Hương Trần Kiều Dung cho biết nếu đặt ra câu hỏi: điều gì làm nên sức hút của một điểm đến, câu trả lời có thể gồm cảnh đẹp, văn hóa hay khí hậu. "Nhưng không phải nơi nào đẹp cũng trở thành điểm đến", bà Kiều Dung nói.

Sau 10 năm tìm hiểu vùng đất này, bà Dung nhận thấy nơi đây không ồn ào nhưng lại có sức hút đến từ thiên nhiên, văn hóa và chính con người. Tuy nhiên, một nơi có giá trị như vậy lại vẫn chưa thể trở thành tên tuổi lớn trên bản đồ du lịch Việt Nam.

"Nơi này không thiếu giá trị lẫn tiềm năng, nhưng đang thiếu cách để những giá trị đó được kết nối và kể lại với thế giới", đại diện FLC nói thêm.

Bà Kiều Dung chia sẻ trong cuộc hội thảo ngày 27/3. Ảnh: Nguyễn Hiền

Để đưa Quy Nhơn nói riêng và Gia Lai nói chung trở thành điểm đến được nhiều khách Hàn Quốc biết đến hơn, đại diện Rasko Holdings cho biết đã lên kế hoạch mở đường bay thẳng. Giai đoạn 1, các chặng bay từ Hàn đến Quy Nhơn sẽ là các chuyến charter. Trong đó, trong quý III/2026, số lượng chuyến từ sân bay Incheon tới Phù Cát dự kiến gồm hai chuyến. Đến quý I/2027, dự kiến mỗi tuần sẽ có hai chuyến charter từ Incheon mỗi tuần, 9 chuyến từ Busan và 4 chuyến từ Yang Yang.

Đến tháng 11/2027, các chuyến bay sẽ chuyển sang bay thường lệ, từ Incheon đến sân bay Phù Cát sẽ có các chuyến hàng ngày còn từ Busan sẽ khởi hành 4 chuyến mỗi tuần. Số lượng khách Hàn dự kiến đến Quy Nhơn đạt gần 93.500 lượt mỗi năm.

Theo Cục Du lịch Quốc gia, Hàn Quốc là thị trường gửi khách lớn thứ hai đến Việt Nam trong năm 2025, với 4,3 triệu lượt trên tổng hơn 21 triệu lượt. Trong hai tháng đầu năm, Hàn Quốc là tệp khách đến Việt Nam đông nhất, với gần một triệu lượt trên tổng 4,7 triệu lượt khách quốc tế.

Cũng phát biểu trong hội thảo, ông Võ Huy Cường, Phó Tổng giám đốc hãng hàng không Bamboo Airways cho biết hãng dự kiến cắt giảm tần suất chặng Hà Nội - TP HCM để tăng chuyến Hà Nội - Gia Lai và Gia Lai - TP HCM. Điều này được kỳ vọng góp phần mang thêm nhiều du khách đến cho Gia Lai nói chung và Quy Nhơn nói riêng.

Gia Lai được chọn làm nơi đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026. Phát biểu tại buổi công bố sự kiện hôm 2/2 tại Hà Nội, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai Đỗ Thị Diệu Hạnh nhận định sự kiện tỉnh đăng cai năm Du lịch Quốc gia là cột mốc đặc biệt. Việc hợp nhất Bình Định và Gia Lai (lấy tên tỉnh Gia Lai) đã tạo nên một vùng đất mới, giao thoa giữa "không gian hùng vĩ đại ngàn Tây Nguyên và vẻ đẹp phóng khoáng của duyên hải Nam Trung Bộ, hình thành hệ sinh thái du lịch đa dạng hiếm có". Tỉnh đặt mục tiêu đón 15 triệu lượt khách, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 35.000 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với năm 2025.

Phương Anh