Đưa muội hồng trở lại rừng

Thanh HóaHàng trăm cây muội hồng được kiểm lâm thu giữ từ các vụ khai thác trái phép sẽ được chuyển về vườn quốc gia, khu bảo tồn.

Ngày 18/4, ông Hoàng Văn Chuyên, Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa, cho biết đơn vị vừa thống nhất phương án xử lý toàn bộ số cây, phôi muội hồng là tang vật vi phạm bằng cách đưa về các khu rừng đặc dụng để chăm sóc, bảo vệ. Các điểm tiếp nhận gồm Vườn quốc gia Bến En, Xuân Liên và các khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, Pù Hu ở Thanh Hóa.

Theo ông Chuyên, đến giữa tháng 4, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý hơn 30 vụ vi phạm liên quan đến khai thác, vận chuyển cây muội hồng trái phép, thu giữ trên 280 cây, xử phạt gần 150 triệu đồng. Hiện số cây này được các đơn vị kiểm lâm tạm thời chăm sóc trước khi bàn giao.

Ngành kiểm lâm nhận định, nếu bán đấu giá hoặc thanh lý thông thường có thể dẫn đến việc hợp thức hóa nguồn gốc cây rừng tự nhiên, tạo kẽ hở cho tình trạng quay vòng tang vật, gây khó khăn trong công tác quản lý lâm sản.

Đội kiểm lâm cơ động Thanh Hóa kiểm kê muội hồng thu giữ. Ảnh: Lam Sơn

Ngoài yếu tố quản lý, việc đưa muội hồng về rừng còn được đánh giá phù hợp về mặt sinh thái. Muội hồng là loài cây mọc tự nhiên trên các sườn núi đá vôi, nơi có điều kiện thổ nhưỡng đặc thù, độ ẩm và hệ vi sinh ổn định. Các vườn quốc gia và khu bảo tồn được lựa chọn đều có môi trường tương đồng, giúp cây thích nghi tốt, tăng khả năng phục hồi sau khi bị đốn hạ.

Ngoài ra, các đơn vị quản lý rừng đặc dụng có đầy đủ điều kiện kỹ thuật, nhân lực để theo dõi, chăm sóc lâu dài, đảm bảo cây phát triển ổn định.

Thời gian qua, muội hồng (tên khoa học Syzygium myrtifolium) đang trở thành cơn sốt, được mệnh danh là "nữ hoàng" trong giới chơi cây cảnh bonsai. Với vẻ ngoài xù xì, lá dày, rêu mốc cổ kính, loài cây này được săn tìm trưng tại các phòng trà, bàn làm việc. Trào lưu đã đẩy giá cây muội hồng từ vài triệu lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi gốc.

Lợi nhuận cao khiến nhiều người dân bất chấp hiểm nguy, dùng xà beng, búa, cưa đục đẽo vách đá vôi dựng đứng tại các khu vực như Cẩm Thủy, Bá Thước, Ngọc Lặc... để lấy cây. Lực lượng kiểm lâm ghi nhận nhiều trường hợp người dân trượt ngã, bị thương nặng trong quá trình săn tìm muội hồng.

Theo cơ quan chức năng, việc khai thác muội hồng không chỉ đe dọa sự sinh tồn của loài cây này mà còn phá vỡ cảnh quan, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái rừng.

Cơn sốt săn lùng cây muội hồng làm cảnh Một người đàn ông đu mình trên vách đá dựng đứng đốn hạ muội hồng. Video: Lam Sơn

Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa cho biết sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các khu vực trọng điểm, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi khai thác, vận chuyển, buôn bán muội hồng trái phép.

Công an tỉnh Thanh Hóa cảnh báo người dân không chạy theo cơn sốt giá ảo, tránh tham gia các hoạt động xâm hại rừng. Săn lùng muội hồng không chỉ gây mất an ninh rừng mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng người tham gia. Việc tự ý khai thác lâm sản khi chưa được cấp phép là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Lê Hoàng