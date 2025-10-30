Du thuyền 6 sao Athena Premium hạ thủy tại vịnh Hạ Long

Athena Group tổ chức lễ hạ thủy du thuyền lưu trú hạng sang Athena Premium ngày 29/10, sau hơn một năm khởi công đóng mới từ 25/7.

Du thuyền Athena Premium có chiều dài 110 m, tổng diện tích hơn 10.000 m2. 41 phòng nghỉ cao cấp có diện tích từ 43 m2 trở lên, trang bị đầy đủ tiện nghi hiện đại, đáp ứng phục vụ hơn 500 du khách cùng lúc.

Dự án được đầu tư toàn diện bởi Athena Group từ ý tưởng, xây dựng đến vận hành, góp phần thể hiện năng lực sáng tạo, tự chủ công nghệ của người Việt. Theo đại diện công ty, du thuyền giúp đa dạng loại hình nghỉ dưỡng thượng lưu trên vịnh Hạ Long, mang đến loạt tiện ích cao cấp.

Lễ hạ thủy du thuyền lưu trú hạng sang Athena Premium, ngày 29/10. Ảnh: Athena Group

Trong đó, khu vực boong tàu - Sundeck rộng đến 1.000 m2, phù hợp tổ chức các sự kiện ngoài trời quy mô lớn. Không gian rộng rãi, thoáng đãng, có thể linh hoạt thiết kế và bày trí các chương trình MICE, tiệc cưới hoặc sự kiện doanh nghiệp sang trọng.

Bà Vũ Hoàng Yến - Chủ tịch HĐQT Athena Group, cùng các đại biểu thực hiện nghi thức công bố Lễ hạ thủy du thuyền Athena Premium. Ảnh: Athena Group

Đơn vị còn kỳ vọng nâng tầm chất lượng nghỉ dưỡng bằng tổ hợp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên sâu. Athena Premium là một trong những du thuyền đầu tiên tại Việt Nam tích hợp hệ thống hồ nước nóng Onsen theo tiêu chuẩn Nhật Bản ngay trên thuyền. Ngoài ra, tổ hợp còn gồm bể bơi vô cực 4 mùa, spa - xông hơi trị liệu, khu yoga - thiền, phòng golf 3D và khu thiên văn, mang đến trải nghiệm "wellness cruise" (du thuyền chăm sóc sức khỏe) toàn diện.

Đặc biệt, phòng Tổng thống rộng 400 m2 tại tầng cao nhất phòng duy nhất có tầm nhìn toàn cảnh panorama. Du khách có thể ngắm trọn cảnh đẹp di sản, đồng thời tận hưởng loạt tiện ích đặc quyền như hệ thống khoáng tươi tại phòng và bể bơi riêng.

"Athena Premium được thiết kế tỉ mỉ trong từng chi tiết, mang đến không gian riêng tư, thoải mái, sang trọng, đúng với tinh thần ‘dinh thự trên biển’ thương hiệu theo đuổi", đại diện Athena Group nói thêm.

Phối cảnh du thuyền Athena Premium trên vịnh Hạ Long. Ảnh: Athena Group

Theo đại diện công ty, sự kiện hạ thủy vào ngày 29/10 đánh dấu cột mốc biểu tượng của Athena Group trên hành trình góp phần nâng tầm ngành du thuyền nghỉ dưỡng tại Việt Nam. "Sự kiện là bước tiến thể hiện tầm nhìn chiến lược đưa vịnh Hạ Long thành điểm đến nghỉ dưỡng sang trọng hàng đầu châu Á", đại diện nói thêm.

Athena Group, tên đầy đủ là Công ty Cổ phần Du thuyền 5 sao Hồng Phong, tiếp nối hơn một thập kỷ phát triển với các thương hiệu Athena Royal và Athena Luxury. Du thuyền Athena Premium là sản phẩm chiến lược của tập đoàn nhằm nâng tầm trải nghiệm du lịch nghỉ dưỡng tại vịnh Hạ Long, một trong những kỳ quan thiên nhiên thế giới.

