Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ duyên biết đâu hai ta lại gặp nhau

Mình là người khá đơn giản, thích cà phê, nghe nhạc và nói chuyện chân thành, đang tìm một người để cùng chia sẻ những chuyện nhỏ trong cuộc sống.

Mình sinh năm 1998, sinh ra và lớn lên ở Bình Thuận, sau này theo học và làm việc tại Sài Gòn. Và định hướng của mình vẫn sinh sống ở đây và lập nghiệp tại Sài Gòn. Công việc của mình chuyên về kỹ thuật, môi trường làm việc cũng ít tiếp xúc với các bạn khác giới, có lẽ thế nên mình vẫn chưa tìm được nửa kia cho riêng mình.

Ngoại hình mình bình thường, tính cách như mùa thu Hà Nội. Mình được mọi người nhận xét tính cách khá hài hước, mỗi tội chưa có người yêu.

Bản thân mình có thể nói cũng tạm ổn, mình cũng mong muốn có thể tìm kiếm một gia đình nhỏ cho riêng mình. Mình không tìm người hoàn hảo, chỉ cần một người hiểu chuyện, cùng nhau cố gắng xây dựng một mối quan hệ lâu dài.

Nếu bạn lướt đọc tới đây, chắc hẳn cũng đang tìm kiếm một nửa kia cho riêng mình đúng không? Hãy cứ mạnh dạn gửi mail cho mình nếu bạn cảm thấy có một sự đồng điệu nào đó giữa hai ta. Chắc chắn mình sẽ rất vui khi nhận được mail từ nơi bạn. Cảm ơn bạn vì đã đọc bài viết của mình.

Chúc bạn và gia đình có một ngày thật an lành.

