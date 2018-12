Voi đực giẫm chết chủ rồi chạy theo voi cái / Du khách nhí tử vong vì bị voi ném đá vào đầu

Mohan là một chú voi mới được Wildlife SOS giải cứu sau 50 năm phục vụ khách du lịch tại Ấn Độ. Wildlife SOS cho biết, Mohan đáng lẽ đã được giải cứu thành công cùng voi Raju hồi năm 2014, song nó đã biến mất sau đó một tuần. Raju và Mohan từng bị trói với nhau trong nhiều tuần khi chúng còn là những con voi nhỏ bị bắt đi từ rừng. Chúng phải trải qua quá trình "huấn luyện" khắc nghiệt với đòn roi, theo Telegraph.

Mohan đứng cạnh Geeta Seshamani, người đồng sáng lập Wildlife SOS. Ảnh: Wildlife SOS.

Sau khi Mohan tiếp tục bị bắt đi vào năm 2014, Wildlife SOS đã lần theo dấu vết của con voi và giành lại tự do cho nó trước toà. Họ cho biết: "Quyền tự do của Mohan đã được đem ra tranh luận vô số lần trước pháp luật. Mohan phải một mình chịu đựng tất cả đau đớn trong câm lặng và sống sót một cách kỳ diệu. Giờ Mohan sẽ được tự do cho đến hết phần đời còn lại. Chúng tôi rất vui mừng khi chào đón Mohan về nơi sẽ mãi là nhà của nó."

Xem thêm: Số phận của những con voi làm du lịch ở Thái Lan