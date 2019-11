Barbados Cặp du khách Đức thừa nhận mình không đóng cửa ban công khi thân mật, và gây ảnh hưởng tới những hành khách khác.

Mới đây Renate F và Volker, hai du khách Đức, đang kiện công ty lữ hành TUI để đòi lại số tiền 9.000 USD bỏ ra mua tour du thuyền khám phá Caribbean trong 2 tuần. Trước đó, hai vợ chồng gặp rắc rối khi nghỉ dưỡng trên du thuyền Mein Schiff 5, khởi hành vào ngày 1/4.

Ngay ngày đầu tiên của chuyến đi, vợ chồng Renate gần gũi trong phòng riêng khi mở cửa ban công. Cả hai gây ồn ào, ảnh hưởng tới những hành khách khác trên du thuyền. Renate thừa nhận điều này, tuy nhiên cô khẳng định hai vợ chồng không gây ra bất kỳ tổn thất nào cho căn phòng.

Du thuyền Mein Schiff 5. Ảnh: Ladbible.

Quản lý của TUI gõ cửa phòng ngay sau đó và thông báo với rằng hai người phải rời khỏi tàu theo quyết định của thuyền trưởng. Cặp đôi bị bỏ lại ở Barbados vào rạng sáng 2/4 và phải tự lo mọi chi phí để về nhà. Bất đắc dĩ, hai du khách phải đặt vé máy bay đảo quốc ở Caribbean tới Paris (Pháp), rồi mua vé tàu trở về Đức.

Đại diện công ty du lịch TUI chưa phản hồi rằng họ có hoàn tiền cho khách hay không. Hãng cũng từ chối nêu lý do khách bị đuổi khỏi tàu, mà chỉ tuyên bố nguyên nhân do một "sự cố liên quan đến an ninh, nhằm bảo vệ cặp đôi và những du khách khác". Đơn vị này cũng nói rằng hãng tàu có toàn quyền yêu cầu bất kỳ vị khách nào rời đi trong các trường hợp đặc biệt theo quy định của họ. Trong trường hợp này, khách sẽ phải tự lo mọi chi phí phát sinh sau đó. Điều này cũng đã được hãng tàu thông báo cho mọi hành khách trước khi khởi hành.

Anh Minh (Theo 9News)