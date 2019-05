Tọa lạc tầng 47-77 của tòa tháp, Vinpearl Luxury Landmark 81 là khách sạn 5 sao sở hữu 223 phòng đẳng cấp giữa Sài Gòn.

Đại diện Vingroup cho biết, ngày 28/4, tập đoàn sẽ khai trương Vinpearl Luxury Landmark 8 - khách sạn 5 sao sang trọng, khánh thành đài quan sát Landmark 81 SkyView, khởi động giải chạy thang bộ tầm cỡ tại tòa tháp Landmark 81, TP HCM.

Loạt sự kiện đánh dấu tòa tháp cao nhất Việt Nam - Landmark 81 chính thức hoàn thiện.

Vinpearl Luxury Landmark 81 tọa lạc từ tầng 47 đến 77 của tòa tháp. Khách sạn sở hữu 223 phòng, với nội thất cao cấp. Từ phòng khách sạn, du khách được thưởng ngoạn trọn vẹn khung cảnh thành phố ở độ cao hàng trăm mét. Trải nghiệm mang tới cho du khách cảm giác thư thái và tự do giữa lưng chừng trời.

Tầm nhìn khoáng đạt bao quát khung cảnh thành phố ở độ cao hàng trăm mét từ phòng nghỉ khách sạn Vinpearl Luxury Landmark81.

Đi cùng trải nghiệm lưu trú đẳng cấp của Vinpearl Luxury Landmark 81 là những tiện ích xứng tầm như bể bơi ngoài trời "trôi bồng bềnh" ở tầm cao tầng 47. Còn dịch vụ spa Akoya được điều hành bởi Mandara Spa - thương hiệu quản lý spa nổi tiếng thế giới - như một bổ sung đúng nghĩa cho cuộc sống của giới thượng lưu.

Tâm điểm của trải nghiệm sẽ hội tụ tại chuỗi 8 nhà hàng, quầy bar "xuyên mây" của Vinpearl Luxury Landmark 81. Ngay sảnh khách sạn ở tầng 48, du khách dừng chân và thưởng thức những thức uống sành điệu tại Far East Lounge. Nhà hàng Oriental Pearl ở tầng 66 là nơi du khách thưởng thức ẩm thực Việt Nam và thế giới ở một tầm hương vị mới.

Pearl Club - với định nghĩa hoàn toàn mới "khách sạn trong khách sạn" tọa lạc tại tầng 71 giúp thượng khách sở hữu những đặc quyền thượng lưu: bữa sáng trên không, tiệc cocktail tối độc đáo và phòng họp riêng.

Sảnh đón tiếp của Vinpearl Luxury Landmark 81 sở hữu kiến trúc độc đáo.

Ngoài ra, Vinpearl Luxury Landmark 81 còn sở hữu sảnh ballroom Grand Sài Gòn rộng hơn 1.000m2 và hệ thống 7 phòng họp trang bị hiện đại, phù hợp cho các sự kiện, hội đàm quốc tế. Cùng vị trí lợi thế tại trung tâm TP HCM và dịch vụ MICE chuyên nghiệp, đẳng cấp, nơi đây sẽ trở thành điểm đến thú vị của những hoạt động kinh tế - văn hóa - xã hội tầm cỡ khu vực và thế giới.

Bên cạnh khai trương khách sạn Vinpearl Luxury Landmark, trên đỉnh tòa tháp Landmark 81 sẽ diễn ra sự kiện đặc biệt: khánh thành đài quan sát Landmark 81 SkyView. Ở độ cao khoảng 400 mét, đây là một trong những đài quan sát cao nhất Đông Nam Á hiện nay.

Từ độ cao này, du khách được ngắm những địa danh nổi tiếng của TP HCM từ một góc nhìn hoàn toàn khác biệt, với vẻ đẹp riêng vào tất cả thời điểm trong ngày.

Tại đây, du khách còn tham gia những hoạt động hấp dẫn như: trải nghiệm mạo hiểm tại không gian mở SkyTouch thử thách "thần kinh thép", hay trò chơi thực tế ảo tạo cảm giác như đang nhảy dù từ độ cao 461,2m...

Cùng với khách sạn 5 sao mang phong cách thượng lưu Vinpearl Luxury Landmark 81, đài quan sát cao nhất khu vực là điểm nhấn quan trọng không chỉ của khu đô thị đẳng cấp Vinhomes Central Park, mà còn cả TP HCM.

Nhà hàng Oriental Pearl tại tầng 66.

Hai sự kiện khai trương đặc biệt trên sẽ được chào đón bằng giải chạy thang bộ "Race to the Summit - cuộc đua lên đỉnh cao", do Vinpearl Luxury Landmark 81 đăng cai tổ chức. Giải đấu được Liên đoàn Chạy thang bộ Quốc tế đưa vào hệ thống thi đấu chính thức Vertical World Circuit.

Với 2.500 bước chạy, giải này được coi là một trong những hành trình thử thách nhất Đông Nam Á và đứng thứ 2 thế giới trong năm nay. Hai nhà tân vô địch cuộc đua chạy thang bộ vừa diễn ra tại Hàn Quốc đầu tháng 4 - Piotr Lobodzinski và Suzy Walsham cùng khoảng 700 vận động viên sẽ là những người đầu tiên chạy qua 31 tầng của khách sạn 5 sao Vinpearl Luxury Landmark 81 và đặt chân đến đích tại đài quan sát Landmark 81SkyView trên "nóc nhà Đông Nam Á".

Giải chạy còn có ý nghĩa đặc biệt khi chính thức ghi tên TP HCM vào danh sách 11 điểm đăng cai tổ chức giải thể thao chạy thang bộ trên thế giới trong năm nay, bên cạnh các địa điểm nổi tiếng như New York, London, Paris, Milan, Dubai, Bắc Kinh, Thượng Hải, Hong Kong, Osaka và Seoul.

Loạt sự kiện tại tòa tháp cao nhất Việt Nam đánh dấu bước hoàn thiện cuối cùng của Landmark 81. Bên cạnh đó, sự ra đời của Vinpearl Luxury Landmark 81 - với dịch vụ nghỉ dưỡng thượng lưu, sang trọng và tinh tế đã tạo dấu ấn trong ngành du lịch và trở thành biểu tượng cho một Việt Nam phồn vinh, thịnh vượng.

Vinpearl Luxury Landmark 81 tọa lạc tại trung tâm của khu đô thị Vinhomes Central Park. Đây là khách sạn Vinpearl Luxury Hotel đầu tiên và là cơ sở thứ 3 trong chuỗi thương hiệu Luxury của Vinpearl. Chào đón biểu tượng của Việt Nam chính thức hoàn thiện, Vinpearl Luuxry Landmark 81 dành tặng du khách gói ưu đãi khai trương có mức giá khởi điểm chỉ từ 3,3 triệu đồng++ một đêm một phòng. Đồng thời, với các thượng khách có thời gian lưu trú 14 - 30/4, được nhận voucher trị giá tương đương 20% tổng chi tiêu tại khách sạn. Xem tại đây.

Thư Kỳ