Sản phẩm du lịch dựa trên tiêu chí an toàn là một phần của dự án Vietnam_iamSAFE mà công ty đang để xuất triển khai trong toàn ngành.

Công ty tiên phong thực hiện dự án bằng cách phối hợp các đối tác cung cấp dịch vụ, mang đến những sản phẩm an toàn tới du khách. Các tiêu chí gồm: điểm đến an toàn, dịch vụ an toàn và nhân viên được tập huấn các biện pháp an toàn.

Vietravel muốn chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi Covid-19.

Tiêu chí điểm đến du lịch an toàn: Gồm các quốc gia, tỉnh thành, di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, khu du lịch... Vietravel hướng du khách đến những điểm đến không thuộc vùng dịch Covid-19. Ngoài ra, đó cũng có thể là những điểm từng có ca nhiễm nhưng được khoanh vùng ca nhiễm/nghi nhiễm và có các thông tin xác thực về việc khống chế dịch bệnh. Hoặc nơi đó không có phát sinh ca bệnh trong thời gian gần nhất, được chính quyền công bố.

Tiêu chí đánh giá dịch vụ an toàn trong sản phẩm gồm Dịch vụ nhà hàng - điểm ăn uống, dịch vụ khách sạn lưu trú, dịch vụ xe vận chuyển khách du lịch. Các doanh nghiệp cam kết áp dụng biện pháp phòng, chống Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đồng thời, các doanh nghiệp này phải có văn bản xác thực nội dung đã triển khai tại điểm kinh doanh. Các hoạt động đó là: khử trùng thường xuyên tại khu vực lưu trú, xe vận chuyển, khu vực chế biến thức ăn. Các đồ dùng chế biến và ăn uống phục vụ khách hàng phải đảm bảo an toàn vệ sinh, được làm sạch bằng nước nóng, thức ăn được phân chia riêng biệt.

Chương trình xác thực An toàn cho các sản phẩm của Vietravel được triển khai đồng loạt bằng những hoạt động thực tế và quyết liệt nhất. Động thái này nhằm phòng chống dịch, kiểm soát dịch tại điểm đến, dịch vụ kinh doanh của mình không làm ảnh hưởng đến chuyến đi của khách.

Theo Vietravel