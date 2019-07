Hành trình dài 5 ngày tham quan núi Phú Sỹ, Tokyo, Nagoya... hứa hẹn mang đến trải nghiệm thú vị tại xứ sở hoa anh đào dịp hè.

Mùa hè này, Vietravel Đà Nẵng tiếp tục giới thiệu chương trình ưu đãi cho loại hình thuê bao nguyên chuyến (charter flight) bay thẳng từ Đà Nẵng đến Nagoya (Nhật Bản) theo hành trình Đà Nẵng - Nagoya - Núi Phú Sỹ - Tokyo 5 ngày. Đây là dịp để các tín đồ du lịch thích ngắm nhìn khung cảnh đẹp, khám phá trải nghiệm những điểm đến nổi tiếng tại Nhật Bản.

Từ đầu năm đến nay, Vietravel Đà Nẵng đã đưa gần 700 du khách đến Nhật Bản, tổ chức liên tục ba tour du lịch Nhật Bản bằng máy bay riêng (charter) đến Sendai, Nagoya, Hokkaido. Trong đó chương trình khám phá Nhật Bản dịp lễ 30/4 - 1/5 thu hút 200 du khách.

Vietravel tổ chức đa dạng các tour du lịch đến Nhật Bản.

Tháng 8/2019, nhằm tạo điều kiện cho du khách trải nghiệm những điểm đến thú vị nhân mùa hoa mặt trời, Vietravel tổ chức tour trọn gói từ 24,49 triệu đồng dành cho khách hàng đăng ký trực tuyến từ nay đến 15/7. Hãng lữ hành đồng thời giới thiệu gói du lịch tự túc bao gồm vé máy bay và ủy thác visa từ 9,99 triệu đồng dành cho du khách thích tự lên lịch trình khám phá Nhật Bản.

Các điểm nhấn nổi bật trong hành trình bao gồm tham quan vườn hoa hướng dương Hananomiyako Park mùa khoe sắc, tòa tháp Tokyo Sky Tree - biểu tượng mới của Tokyo, vịnh Odaiba nổi tiếng với cây cầu Rainbow ngoạn mục. Ngoài ra du khách còn có cơ hội tắm Onsen truyền thống, thưởng thức sushi tươi sống, mua sắm tại Trung tâm Aeon Mall Tokoname... Du khách có thể đặt tour ngay trên thiết bị di động thông qua trang bán tour trực tuyến. hoặc gọi hotline củ Vietravel.

Vietravel Đà Nẵng 2 năm liên tiếp đạt giải thưởng dành cho các đơn vị lữ hành của Việt Nam "Japan Tourism Award in Vietnam" vào năm 2017 và 2018. Giải thưởng do Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO) trao tặng. Doanh nghiệp cũng đồng hành cùng JNTO trong các hoạt động quảng bá điểm đến Nhật Bản, tổ chức ngày hội tour Nhật giá tốt, triển khai sự kiện Tuần lễ văn hóa du lịch "Feel Japan in Vietravel Danang".

Hàng loạt chương trình du lịch Nhật Bản được Vietravel Đà Nẵng đưa vào khai thác trong các năm vừa qua là chuỗi các chuyến charter kết nối Đà Nẵng và các địa phương Sendai, Hokkaido, Sapporo, Nagoya, Tokyo... định kỳ hàng năm.

Minh Anh