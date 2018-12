Giá gốc: 15.900.000 đồng

Mừng năm mới 2019, Vietrantour dành ưu đãi hơn 2 triệu đồng cho trên 500 suất tour đón năm mới 2019; đồng thời hoàn ngay 200.000 đồng, tặng thẻ tín dụng Mastercard miễn phí có hạn mức tối đa 100 triệu đồng cho khách hàng đặt tour quốc tế bất kỳ từ nay đến hết 22/4/2019.

Tham gia tour Tết, du khách sẽ có dịp tham quan thắng cảnh và mua sắm tại nhiều điểm đến hấp dẫn như sau:

Ngắm pháo hoa hoành tráng

Dubai nổi lên là một trong những điểm đến của nhiều màn trình diễn pháo hoa mừng năm mới rực rỡ nhất thế giới. Tiểu quốc này từng lập kỷ lục thế giới về màn pháo hoa lớn nhất đêm giao thừa năm 2013 với gần 500.000 quả trong vòng 6 phút. Năm 2018, Dubai lại gây ngạc nhiên với màn trình diễn ánh sáng laser lớn nhất thế giới tại tòa tháp chọc trời Burj Khalifa.

Theo hành trình chào năm mới ở Dubai - Abu Dhabi 6 ngày giá 32,9 triệu đồng, bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm những màn trình diễn chào đón năm mới rực rỡ tại các tiểu quốc sang giàu này.

Du khách cũng có dịp xem màn bắn pháo hoa mừng năm mới gần tòa tháp đôi cao nhất thế giới một thời - Petronas tower - của đất nước Malaysia xinh đẹp. Theo hành trình Singapore - Malaysia 6 ngày, khởi hành 28/12, giá 15,79 triệu đồng của Vietrantour, bạn sẽ có cơ hội thưởng thức chương trình biểu diễn âm nhạc sôi nổi và selfie với tòa tháp biểu tượng trong khoảnh khắc đất trời chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.

Mua sắm thả ga

Dịp Noel, Tết dương cũng là mùa mua sắm giảm giá cuối cùng trong năm ở khắp nơi trên thế giới. Bạn sẽ bị hấp dẫn bởi thiên đường mua sắm Thái Lan với các chương trình khuyến mãi giảm giá sâu đến 80% từ tháng 12 đến cuối tháng 1 năm sau. Với tour 5 ngày Bangkok - Pattaya và tour Thái Lan chào Tết dương lịch 2019 giá từ 6,99 triệu đồng, bạn có cơ hội ghé ngay trung tâm thương mại MBK quy tụ 2.000 cửa hàng thời trang ưu đãi đến 80% và các sản phẩm điện tử như điện thoại di động, máy ảnh, DVD... giảm đến 30%.

Du lịch vào thời điểm này, bạn còn được tận hưởng không khí chào đón Giáng sinh sôi động khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là ở châu Âu với việc tái hiện hình ảnh các phiên chợ giáng sinh truyền thống có từ thế kỷ 15 nổi tiếng như: chợ giáng sinh Cologne (Đức), hội chợ giáng sinh tại Brussels (Bỉ), hội chợ Giáng sinh Thánh Ambrose (Milan, Italy), chợ Giáng sinh Albert Cuyp Christmas (Amsterdam, Hà Lan) hoành tráng nhất châu Âu có trên 300 gian hàng...

Theo tour Đức - Hà Lan - Bỉ - Pháp 9 ngày giá 53,9 triệu đồng hoặc Pháp - Thụy Sĩ - Ý 11 ngày giá 64,9 triệu đồng, bạn có cơ hội thăm các gian hàng bằng gỗ bán đủ thứ đồ thủ công mỹ nghệ, quần áo, phụ kiện hay những sân băng dựng tạm, cây thông Noel rực rỡ nơi đây.

Ngoài chiêm ngưỡng cây thông Noel đẹp nhất thế giới tại trung tâm Rockerfeller (New York), tour Mỹ hai bờ Đông Tây 11 và 12 ngày, giá từ 72,9 triệu đồng còn đem lại cơ hội cho bạn dạo quanh vô vàn phiên chợ giáng sinh Mỹ hội tụ phụ kiện đồ da, đồ thủ công, trang sức... Tour kéo dài từ tháng 10 cho đến đêm giáng sinh hoặc 2/1 năm sau, chẳng hạn như: Union Holiday Holiday Market, làng mùa đông Bank of America tại công viên Bryant (New York, Mỹ).

Trải nghiệm ấn tượng

Du khách có dịp khám phá kim tự tháp Giza - kỳ quan thế giới cổ đại duy nhất còn sót lại sau hơn 4.000 năm tại Ai Cập trong 8 ngày vào dịp năm mới, với chi phí 49,9 triệu đồng.

Mùa đông cũng là cơ hội để bạn thể nghiệm các môn thể thao đặc sắc như trượt tuyết bằng xe trượt trên đồi dài 150m, rộng 20m tại khu nghỉ dưỡng Yangjipine qua tour Hàn Quốc 5 ngày, khởi hành 28/12, giá 13,8 triệu đồng của Vietrantour.

Còn nếu muốn mục kích cảnh quan ngoạn mục như thế giới Avatar ở ngoài đời, cu khách có thể đặt chân đến Trương Gia Giới (Trung Quốc) theo tour Trương Gia Giới - Thiên Môn Sơn - Phượng Hoàng cổ trấn 5 và 6 ngày, khởi hành 27, 30/12, giá từ 13,59 triệu đồng. Bạn sẽ thấy những cột đá thạch anh nhô lên sừng sững giữa bảng lảng sương mây hoặc chiêm ngưỡng những tháp đá này phủ kín tuyết trắng sừng sững giữa trời từ cáp treo.

Hành trình Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu - Bắc Kinh 7 ngày, giá 18,6 triệu đồng lại đem đến cơ hội mục kích tuyệt cảnh "tuyết tàn cầu Đoạn" ở Tây Hồ - Hàng Châu; hay phong cảnh tuyết trắng xóa phủ lấp những công trình kỳ vĩ của nhân loại như Vạn Lý Trường Thành, Thập Tam Lăng...

Mới lạ hơn nữa là trải nghiệm vùng vẫy giữa biển khơi và nắng ấm ngay giữa... mùa đông. Nếu bạn có mặt ở Nam Phi vào tháng 12 tới theo tour Nam Phi 8 ngày, giá 58,9 triệu đồng, bạn sẽ tận hưởng không khí mùa hè của Nam bán cầu và "tậu" về nhiều kỷ niệm khó quên: đặt chân đến mũi Hảo Vọng, điểm tận cùng của châu Phi, nơi giao thoa giữa hai đại dương Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương.

Tour Phú Quốc, Đà Nẵng, Nha Trang - Phan Rang... 4 ngày giá từ 7,49 triệu đồng có vẻ chẳng bao giờ hết hút hồn dân du lịch, ngay cả vào tháng 12 với biển xanh, cát trắng, nắng vàng. Tại đây, du khách sẽ nhiều khu vui chơi giải trí đẳng cấp khu vực như: Bà Nà Hills, vườn thú mở bán tự nhiên đầu tiên ở Việt Nam - Vinpearl Safari Phú Quốc, Vinpearlland Nha Trang... và đặc biệt là hải sản tươi ngon trứ danh từ tôm hùm, mực lá đến các loại cá, trai, nghêu, sò, ốc...

Dù chẳng có biển nhưng cao nguyên Đà Lạt liên tục phủ sóng mạng xã hội thời gian gần đây bởi độ đặc sắc của cảnh quan xứ ngàn thông. Theo tour Đà Lạt 4 ngày, khởi hành liên tục từ 28 đến 30/12 giá từ 8,29 triệu đồng đến 9,49 triệu đồng, bạn có cơ hội sở hữu các bức hình đẹp lung linh.

Tour đón năm mới ở Dubai hấp dẫn bởi nhiều màn trình diễn sôi động.

Du khách có cơ hội tận hưởng không khí và mua sắm thả ga ở các phiên chợ Giáng sinh có từ thế kỷ 15 ở châu Âu.