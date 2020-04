Tác phẩm “Kiss me Forever like these two rocks” của tác giả người Italy

Luca Cornago, đồng giải bạn đọc bình chọn, ghi lại khoảnh khắc cặp đôi đang hôn nhau, có nhiều nét tương đồng với hình dạng tự nhiên của “hai tảng đá hôn nhau” nằm trên con đường nối vùng Chiavenna (Bắc Italy) và đèo Maloja (Thụy Sĩ).