Khách Tây sẽ tip ở Việt Nam nếu người bán không 'chặt chém' / Khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh trong 9 tháng đầu năm

Báo cáo mới nhất của Tổng cục Du lịch cho biết, trong tháng 10, có hơn 1,2 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam, giảm 0,6% so với tháng 9 nhưng vẫn tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 10 tháng của năm 2018, tổng thu từ khách du lịch đạt 505.000 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 12,8 triệu lượt, tăng 22,4% so với cùng kỳ năm 2017. Số khách đến bằng phương tiện đường không tăng 16,7%, đường biển giảm 2,3%, đường bộ tăng 62,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ở thị trường nội địa, khách du lịch trong 10 tháng đầu năm 2018 đạt gần 68 triệu lượt khách, trong đó có 33 triệu lượt khách lưu trú.

Thống kê về khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 10/2018 và cùng kỳ năm ngoái.

Theo số liệu thống kê, hầu hết thị trường khách đều tăng. Trong đó, khách Hàn Quốc tăng 48%, Phần Lan tăng 33%, Hong Kong tăng gần 30%, Trung Quốc tăng 29%, Đan Mạch tăng hơn 16%, Đài Loan tăng gần 15%. Du khách đến từ châu Phi tuy số lượng không lớn nhưng cũng tăng gần 20%.

Một số thị trường khách lại giảm so với cùng kỳ năm 2017 như khách Lào giảm gần 16% và Campuchia giảm 8%.

Theo ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, mục tiêu của du lịch Việt Nam năm nay là đón khoảng 15-16 triệu lượt khách quốc tế. Ba tháng cuối năm là mùa cao điểm đón khách quốc tế, nên nếu duy trì được tốc độ tăng trưởng như hiện nay, không gặp phải những biến cố bất thường, Việt Nam có khả năng đạt được mục tiêu đề ra.