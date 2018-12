Bí mật về chỗ ngồi ai cũng muốn giành khi lên máy bay / Mẹo nhỏ để giành chỗ ngồi tốt trên máy bay

Vụ tai nạn đường sắt ở Thanh Hóa rạng sáng 24/5 dấy lên nhiều lo ngại về an toàn giao thông, đặc biệt với những người thường xuyên di chuyển bằng tàu. Dưới đây là phân tích của một số chuyên gia về toa tàu, ghế ngồi an toàn được chia sẻ trên NBC News.

Hiện trường vụ tai nạn tàu hỏa sáng 24/5, khiến lái tàu SE19 mắc kẹt trong đầu máy và tử vong, 10 hành khách bị thương nặng. Ảnh: Lê Hoàng.

Toa tàu nào an toàn nhất

Nguy cơ tử vong khi có va chạm đến với bất kỳ hành khách ngồi ở vị trí nào, song luật sư về an toàn đường sắt Larry Mann cho rằng vẫn có lựa chọn để giảm thiểu thương vong. Ông là tác giả chính soạn nên bộ luật an toàn đường sắt liên bang Mỹ năm 1970.

"Điểm an toàn nhất trên một con tàu, trong một vụ tai nạn, là phần giữa. Bởi nếu có va chạm tại đầu hoặc cuối đoàn tàu, những toa này sẽ chịu hư hại nặng nề hơn. Do đó, những toa nằm giữa sẽ đảm bảo an toàn nhất cho hành khách", ông Larry nói.

Ban an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NTSB) không công bố vị trí ngồi của những nạn nhân trong các thảm họa đường sắt, nhưng Larry có tổng hợp số liệu riêng cho mình. "Những người sống sót thường ngồi giữa tàu", luật sư Mỹ tiết lộ.

Nhà khoa học Tanya Lewis từng thực hiện nhiều nghiên cứu chuyên sâu về an toàn đường sắt. Nghiên cứu chỉ ra rằng nguy cơ trật bánh ở tàu hỏa cao gấp 9 lần so với nguy cơ bị một ôtô hoặc tàu khác tông vào. Do đó, ghế ngồi có độ an toàn nhất định cho hành khách thuộc một hay hai toa phía sau toa chính giữa.

Ghế ngồi nào an toàn nhất

Andrew Maloney, luật sư đại diện cho những nạn nhân trong các vụ tai nạn đường sắt, cho biết ông sẽ không mua vé toa đầu. Khi nói đến chỗ ngồi trong mỗi toa xe, luật sư này cho rằng hành khách có thể bỏ mạng hoặc bị thương khi ngồi ở bất kỳ ghế nào.

"Những người ngồi cạnh cửa sổ có thể bị văng ra ngoài khi tàu lật. Những người không ngồi cạnh cửa sổ sẽ bị quăng quật bên trong khoang như những con búp bê, nếu không thiệt mạng cũng sẽ bị thương nặng", Andrew nhận định.

Trong khi đó, Abe Zumwalt từ Hiệp hội Hành khách Đường sắt Mỹ, nói rằng tổ chức của mình không tập trung vào vấn đề ghế ngồi nào an toàn nhất, do có quá nhiều khả năng. "Khi nhắc đến việc bảo vệ từng hành khách, bạn hãy nghĩ đến việc đầu tư cơ sở hạ tầng", Abe bày tỏ.