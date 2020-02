Trung Quốc Tôi không hiểu tại sao nhiều hãng bay thông báo ngừng chuyến đến hết 9/2 mà không phải mốc thời gian khác trong tháng.

Cập nhật tin tức về dịch viêm phổi Vũ Hán để chọn nơi du lịch an toàn, tôi thấy một số hãng bay lớn như Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Scandinavian Airlines, Air France thông báo ngừng mọi chuyến bay đến và đi từ Trung Quốc cho đến hết ngày 9/2. Đây là động thái nhằm đảm bảo an toàn và tránh sự lây lan của virus corona. Tôi không rõ lý do các hãng bay này chọn 9/2 làm mốc thời gian mà không phải là ngày khác?

Anh Minh