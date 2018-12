Khoảng 19h30 ngày 11/4, do thời tiết xấu, một trong các cột đá ở cổng phía nam của đền Taj Mahal đổ làm một mái vòm nhỏ sập. Sự việc khiến nhiều du khách lo ngại về mức độ an toàn khi tham quan. Công trình kiến trúc nằm ở thành phố Agra, bang Uttar Predesh, cách thủ đô New Delhi 200 km về phía nam. Ảnh: AP.