Khi đặt phòng nghỉ dưỡng qua email hoặc tổng đài, bạn có cơ hội nhận ngay mức giảm 23%.

Đại diện Premier Village Phu Quoc Resort cho biết vừa kỷ niệm hành trình một năm khai trương (23/4/2018-23/4/2019) với nhiều hoạt động và ưu đãi dành cho du khách.

Premier Village Phu Quoc Resort gây ấn tượng bởi vẻ đẹp tinh giản, ẩn mình giữa thiên nhiên rực rỡ của phía Nam đảo Phú Quốc.

Chương trình ưu đãi kỷ niệm một năm của Premier Village Phu Quoc Resort được áp dụng từ ngày 23/4. Theo đó, khi đặt phòng nghỉ dưỡng qua email hoặc tổng đài (đặt phòng từ ngày 23/4 đến 7/5), bạn có cơ hội nhận ngay mức giảm 23%.

Ngoài ra, trên trang Facebook chính thức của khu nghỉ dưỡng (@Premier Village Phu Quoc Resort Managed by AccorHotels) còn diễn ra một cuộc thi thú vị, với quà tặng trị giá 30 triệu đồng cùng voucher giảm 23% cho dịch vụ ẩm thực tại đây.

Khu nghỉ dưỡng được bao quanh bởi hai mặt biển xanh ngọc bích tại Mũi Ông Đội - nơi đồi núi cỏ cây hòa cùng bản tình ca ngọt ngào của gió và sóng biển.

Nhân dịp kỷ niệm một năm khai trương, Premier Village Phu Quoc Resort còn gửi đến du khách thông điệp: "Gần thiên nhiên hơn, chúng ta sẽ tìm lại lối đi riêng cho mình" (Closer to nature, you’ll find the way). Ông Axel Harmand, Tổng quản lý cụm khu nghỉ dưỡng chia sẻ: "Thông điệp này được lựa chọn vì khi đến nghỉ dưỡng tại đây, chúng tôi mong muốn mỗi một vị khách sẽ quên đi bộn bề công việc và cuộc sống, hòa mình vào những khúc ca từ thiên nhiên, lắng nghe chính tâm hồn của mình và tìm lại bản ngã bình yên".

Các phòng ở khu nghỉ dưỡng được thiết kế sang trọng với tầm nhìn hướng ra biển.

Premier Village Phu Quoc Resort quản lý bởi AccorHotels mở cửa đón khách từ tháng 4/2018. Khu nghỉ dưỡng này gây ấn tượng bởi vẻ đẹp tinh giản, ẩn mình giữa thiên nhiên rực rỡ của phía Nam đảo Phú Quốc, bao quanh bởi hai mặt biển xanh ngọc bích tại Mũi Ông Đội - nơi đồi núi cỏ cây hòa cùng bản tình ca ngọt ngào của gió và sóng biển.

Đến nay, Premier Village Phu Quoc Resort đã giành nhiều giải thưởng lớn như: "PropertyGuruAsia PropertyAwards - The Island Best Resort Interior Design", "Best Of The Best - Hideaway Resort Of The Year" bởi tờ Robb Report, Top Hotels Resort 2018 bởi Wanderlust Tips. Mới đây, khu nghỉ dưỡng đã chính thức được đề cử vào danh sách "Luxury Hotel Collection" bởi trang Condé Nast Johansens uy tín của Anh.

Chương trình kỷ niệm một năm của Premier Village Phu Quoc Resort:

- Ưu đãi giảm giá 23% khi đặt phòng từ ngày 23/4 đến 7/5 qua email hoặc tổng đài: Email: HB2Q9@accor.com. Số điện thoại: 0297 354 6666

- Cuộc thi trên Facebook với giải thưởng lên đến 30 triệu đồng và voucher giảm 23% dịch vụ ẩm thực tại khu nghỉ dưỡng: Facebook.com/PremierVillagePhuQuocResortManagedbyAccorHotels. Instagram.com/PremierVillagePhuQuocResort.

Thư Kỳ