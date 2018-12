Sở hữu những điều kiện tự nhiên, văn hoá tương đồng với Bangkok, Phuket, Bali, nhưng lượng khách du lịch đến với Đà Nẵng – thiên đường du lịch đẳng cấp nhất Việt Nam chỉ bằng 1 góc nhỏ của những thành phố láng giềng.

Dẫn đầu Việt Nam, nhưng vẫn thua xa “hàng xóm”

Năm 2017 đã khép lại, đây có thể xem là một năm thành công của ngành du lịch Đà Nẵng. Theo báo cáo của Sở Du Lịch Đà Nẵng, trong năm 2017, tổng lượt khách tham quan, du lịch đến TP Đà Nẵng ước đạt 6,6 triệu lượt, tăng 19% so với năm 2016. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 2,3 triệu lượt, tăng 36,8% so với năm 2016, đạt 114,7% kế hoạch năm 2017; khách nội địa ước đạt 4,3 triệu lượt, tăng 11,3% so với năm 2016.

Gần 7 triệu lượt khách với 2,3 triệu lượt khách quốc tế là một con số hết sức ấn tượng và là niềm mơ ước của tất cả các thành phố du lịch khác tại Việt Nam. Dù vậy, đặt cạnh các thành phố láng giềng có điều kiện tương đồng với Đà Nẵng thì những con số trên chỉ bằng khoảng 50% lượt khách quốc tế tới Bali, hơn 30% của Bangkok, và nhỉnh hơn 25% của Singapore.

So với các khu vực láng giềng, Đà Nẵng không thua kém cảnh sắc nhưng lượng khách du lịch lại khiêm tốn hơn.

Nếu xét về điều kiện thiên nhiên, hạ tầng, khí hậu hay con người thì Đà Nẵng không hề thua kém 2 thiên đường nghỉ dưỡng lớn của Đông Nam Á nói trên. Điều duy nhất mà Đà Nẵng thua kém Bali, Phuket hay Bangkok là thiếu những khu vui chơi giải trí tầm cỡ, để khách du lịch có thể lưu trú dài ngày mà vẫn thấy thú vị và muốn trở lại nhiều lần.

Một thống kê khác của Tổng cục Du lịch cho thấy mức chi tiêu của du khách đến Đà Nẵng chỉ đạt 189 USD/ngày, và 89% số tiền đó được dành cho “ăn, ngủ, tham quan và mua quà lưu niệm”, chỉ 3,56 % dành cho vui chơi và giải trí, còn lại dành cho các hoạt động khác.

Chính vì thiếu nơi vui chơi nên thời gian trung bình du khách lưu trú ở lại Đà Nẵng chỉ đạt 3,1 ngày - mức lưu trú dẫn đầu so với các thành phố du lịch của Việt Nam. Trong khi đó, mức lưu trú trung bình của khách tới Bangkok là 4,9 ngày còn Bali là 4,5 ngày.

Thực tế đặt ra, muốn đuổi kịp các nước láng giềng, cụ thể là Thái Lan, Việt Nam cần có những tổ hợp vui chơi, giải trí và du lịch xứng tầm quốc tế để du khách rút hầu bao thật nhiều và không chỉ đến một lần.

Cần những tổ hợp giải trí náo nhiệt ngày đêm

Những tháng cuối năm 2016, Empire Group gây xôn xao thị trường bất động sản khi công bố tổ hợp Cocobay với tổng mức đầu tư hơn 11.000 tỷ và có quy mô hơn 31 ha. Dự kiến khi hoàn thành, công trình này sẽ trở thành một “Las Vegas Á Châu” – tổ hợp du lịch và giải trí đẳng cấp hàng đầu Đông Nam Á.

Hình ảnh về dự án condotel với phong cách tiệc tùng vừa được tung ra thị trường.

Khi được hoàn thành, tổ hợp này sẽ cung ứng cho thị trường hàng nghìn căn hộ với hệ thống tiện ích như tuyến phố đi bộ sầm uất, loạt nhà hàng từ ẩm thực đường phố tới đạt chuẩn Michelin, cùng hàng trăm chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc… Lượng nhân sự mà tổ hợp này tuyển dụng cũng lên đến hơn 10.000 người.

Không chỉ sở hữu quy mô khủng, Cocobay còn là tổ hợp resort chủ đề đầu tiên, duy nhất và lớn nhất tại Việt Nam với các dòng sản phẩm như Boutique Hotel, Wellness Condotel, Family Condotel, Smart Condotel…

Mới đây nhất, tập đoàn Empire Group sẽ chính thức đổ hàng nghìn tỷ vào phát triển dự án Coco Música Resort - “Party Condotel” đậm chất Ibiza đầu tiên tại Đông Nam Á. Tòa condotel chính là mảnh ghép hoàn hảo khiến toàn bộ công trình cuốn hút hơn. Đây có thể xem là một thiên đường ăn chơi đẳng cấp bậc nhất tại Việt Nam.

Dự án này tái hiện một cách chân thực nhất hình ảnh hòn đảo Ibiza, thiên đường ăn chơi lớn nhất thế giới. Dự án sở hữu sân khấu trung tâm ngoài trời lớn nhất tại Việt Nam. Khu vực sân khấu kết nối với quảng trường biểu diễn âm nhạc Cocofest với sức chứa lên đến hàng chục nghìn khán giả và được trang bị hệ thống âm thanh, ánh sáng, hồ bơi, sân khấu… đạt tiêu chuẩn quốc tế. Nơi đây được kỳ vọng sẽ là nơi diễn ra những đại nhạc hội đẳng cấp quốc tế, với những siêu sao âm nhạc hàng đầu thế giới.

Thậm chí, một số căn hộ đặc biệt cũng được trang bị âm thanh sắc nét, ánh sáng rực rỡ giống như một quán bar thu nhỏ.

Công trình này sẽ là thiên đường tiệc tùng náo nhiệt cho du khách sánh ngang với Ibiza.

Coco Música Resort cũng sở hữu một tổ hợp bar được xem là lớn nhất tại Việt Nam hiện nay, rộng khoảng hơn 6.000 m2. Hệ thống âm thanh, ánh sáng cũng như việc thiết kế siêu bar này được Empire Group giao cho những nhà thiết kế hàng đầu thế giới, có kinh nghiệm thi công và thiết kế những tổ hợp giải trí tại Ibiza, Hong Kong, Macau.

Khi đi vào hoạt động, tổ hợp này được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến không thể bỏ qua của du khách khi đến Đà Nẵng, như Las Vegas của châu Á.