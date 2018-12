Chaka - tấm gương khổng lồ của bầu trời Trung Quốc / Hàng không Trung Quốc bị tố phân biệt chủng tộc

Sân bay quốc tế Bạch Vân ở thành phố Quảng Châu, Trung Quốc ra mắt làn kiểm tra an ninh chỉ dành cho các hành khách nam và do thanh tra an ninh nam kiểm tra. Theo quy định của sân bay, các hành khách nữ sẽ ở làn riêng và chỉ được kiểm tra bởi thanh tra an ninh nữ, Thenanfang đưa tin ngày 17/10.

Sân bay quốc tế Bạch Vân là sân bay lớn thứ ba Trung Quốc và đã đón 55 triệu hành khách trong năm 2015. Ảnh: Thenanfang.

Một nhân viên sân bay cho biết việc mở làn kiểm tra an ninh chỉ dành cho nam giới là tôn trọng phong tục của những hành khách ngoại quốc hoặc thuộc các nhóm dân tộc. Đây là một động thái của sân bay nhằm cải thiện dịch vụ và tạo thiện cảm với hành khách.

Với sự thay đổi này, các nhà điều hành sân bay cho biết hy vọng việc kiểm tra sẽ trở nên nhanh hơn và trơn tru hơn.

Giới truyền thông Trung Quốc nhấn mạnh rằng: "Đã đến lúc đàn ông được tận hưởng những đặc quyền riêng".

Việc đổi mới ở sân bay cũng nhận được nhiều bình luận trên trang Weibo. Nhiều người không ủng hộ vì cho rằng như thế sẽ thiệt thòi cho phụ nữ, những người có con nhỏ và người chuyển giới. Tuy nhiên động thái này của Trung Quốc lại nhận được nhiều sự đồng tình của hành khách nam.

