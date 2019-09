Travel blogger Tô Thái Hùng thoải mái trải nghiệm du lịch tự túc khắp Singapore - Malaysia trong 6 ngày với chi phí khoảng 12 triệu đồng.

Tô Thái Hùng là một trong những cái tên quen thuộc với nhiều bạn trẻ đam mê xê dịch. Quyết tâm theo đuổi con đường khám phá và trở thành travel blogger, chàng trai 9x nổi tiếng với những bài chia sẻ về du lịch và từng bức ảnh đẹp ở nhiều nơi.

Dưới đây là chia sẻ của travel blogger 9x từ đặt vé tham quan, vui chơi, ăn uống đến di chuyển đi lại tại Singapore - Malaysia với chi phí tiết kiệm.

Liên lạc

Bạn đặt SIM 4G của Klook để có thể liên lạc và kết nối ngay khi xuống sân bay. Bạn chọn nhận SIM khi vừa xuống Changi hoặc giao tận nhà ở Việt Nam.

Hoặc nếu đi nhóm đông, bạn chọn thuê thiết bị Wi-Fi với dung lượng không giới hạn và khả năng kết nối tới 5 thiết bị.

Di chuyển

Ngay khi xuống máy bay: ngoài taxi, bạn có thể chọn xe trung chuyển chung hoặc thuê xe riêng từ 7 chỗ. Tất cả đều có thể đặt tại Klook với mức giá rẻ.

Đi từ Kuala Lumpur đến Singapore bằng xe buýt: di chuyển đến các trạm xe Kovan Hub, City Plaza, Keypoint và mua vé đi Malaysia hoặc đặt tại Klook vé xe trung chuyển. Thời gian đi từ Singapore đến Malaysia khoảng 5-6 tiếng.

Di chuyển đến các địa điểm vui chơi ở Singapore: bằng phương tiện công cộng. Bạn chỉ cần mua một chiếc thẻ Transport Singapore Card của Klook là có thể sử dụng trên tất cả phương tiện công cộng (MRT, BRT) và mua sắm tại các cửa hàng.

Đến các địa điểm ở Kuala Lumpur: có thể đi bằng tàu điện (LRT), xe máy và bus. Bạn tìm hiểu thêm CAT bus (ở Penang) và GO - KL CityBus (ở Kuala Lumpur) để đi các tuyến xe buýt miễn phí.

Lịch trình

Ngày 1: Biểu tượng Singapore

Nơi đầu tiên bạn có thể đến là Garden By The Bay - một trong những biểu tượng của Singapore, ngoài tượng Merlion Park. Ở đây không mất tiền vé tham quan, bạn sẽ chiêm ngưỡng 18 cây nhân tạo được làm từ kim loại, với nhiều kích cỡ khác nhau. Cây ở đây được trang trí thêm những ngọn đèn để trình chiếu vào ban đêm.

Đến địa điểm này lúc tầm 17h trở đi, bạn sẽ chiêm ngưỡng hoàng hôn xuống và buổi tối thơ mộng.

Tuy nhiên, nếu muốn tham quan bên trong, bạn mua vé trên Klook được đi cả Flower Dome, Cloud Forest và lối đi trên không OCBC Skyway. Đặt vé trên Klook khoảng 507.000 đồng và không phải xếp hàng chờ đợi.

Garden By The Bay - một trong những biểu tượng nhận nhiều sự yêu thích của du khách khi đến Singapore. Ảnh: Tô Thái Hùng.

Ngày 2: Universal Studios Singapore

Để đến Universal Studios Singapore (USS) hay bất kỳ đâu ở Singapore, phương tiện phù hợp là tàu điện MRT. Nếu đi bằng tàu điện sang đảo, bạn lên tầng 3 của Vivo City dùng thẻ Singapore Card đã mua trên Klook (thẻ sẽ bị trừ 4SGD). Tàu sẽ đưa bạn đến ga WaterFront, chính là cửa USS, khỏi tìm kiếm mất thời gian.

USS có các khu là Hollywood (mô phỏng đại lộ Hollywood), New York, Sci-fi City, Ancient Egypt, Lost World (hay còn gọi là khu công viên kỷ Jura vì các trò chơi toàn liên quan đến khủng long), Far Far Away (kiểu cổ tích), Madagascar. Nơi đây có nhiều trò chơi và show diễn nên bạn hãy xem lịch trước khi vào công viên.

Universal Studios Singapore (USS) có nhiều khu như New York, Sci-fi City, Ancient Egypt, Lost World để bạn khám phá. Ảnh: Tô Thái Hùng.

Bạn có thể dành trọn vẹn cả ngày ở đây và đặt vé trên Klook khoảng 1,2 triệu đồng. Gợi ý là bạn nên canh xem các sự kiện đặc biệt có gì, như mừng sinh nhật một số bộ phim nổi tiếng hoặc đêm Halloween (tháng 10), Giáng sinh và năm mới (tháng 12).

Ngày 3: check-in Singapore

Bạn nên khám phá các điểm còn lại của Sentosa và một số nơi xung quanh Singapore như Little India (khu người Ấn), Chinatown (phố Trung Hoa), Marina Bay, hay Singapore Zoo, River Safari. Bạn có thể mua vé tham quan đến các điểm đến này hoặc voucher ăn uống trên Klook, để nhận nhiều ưu đãi độc quyền.

Ngày 4: Singapore - Kuala Lumpur

Đến Chinatown (phố Trung Hoa), bạn có thể thưởng thức nhiều món ăn đặc trưng. Ảnh: Tô Thái Hùng.

Thời gian đi từ Singapore đến Malaysia khoảng 5-6 tiếng. Bạn có thể mua vé xe trung chuyển hoặc nếu đi nhóm nhiều người nên thuê xe riêng trên Klook. Cách này giúp bạn thêm thoải mái, tiết kiệm thời gian, chi phí.

Bạn sẽ đến Kuala Lumpur lúc 16h, nghỉ ngơi một chút ở hostel và đi chơi đêm tại Butkit Bintang (một khu mua sắm lớn của Kuala Lumpur).

Ngày 5, 6: khám phá Kuala Lumpur

Một số điểm đến gợi ý cho bạn ở Malaysia gồm: khu Chinatown, Central Market, đền Sri Mahamariamman, Little India, National Museum, Lake Garden - Bird Park, Islamic Arts Museum Malaysia.

Trong hành trình khám phá các điểm tham quan trên, bạn có thể chọn chiếc xe buýt 2 tầng vì sẽ rất thú vị và giá cả lại rẻ. Có hai lựa chọn cho bạn: đặt vé 24h hoặc 48h trên Klook, bạn chỉ mất từ 120.000 đồng để trải nghiệm khắp nơi.

Bức tường Graffiti - địa điểm check-in không thể bỏ qua ở Kuala Lumpur. Ảnh: Tô Thái Hùng.

Ngoài ra, Malaysia còn có 2 điểm khác đáng đi nữa là: tòa tháp đôi Petronas và thủy cung KLCC. Bạn có thể mua combo trên Klook gồm vé tháp đôi và vé thuỷ cung kèm đưa đón tận nơi.

Bạn có thể tham khảo lịch trình trên và bỏ túi thêm nhiều bí kíp đi Singapore - Malaysia khác tại đây. Tải app Klook và đặt trước mọi dịch vụ, hoạt động cho chuyến đi.

Thư Kỳ