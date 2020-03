Thứ sáu, 20/3/2020, 16:30 (GMT+7)

Trao giải cuộc thi “Cùng Emirates đến Dubai”

Cuộc thi “Fly to Dubai with Emirates” do hãng hàng không Emirates tổ chức trao một giải Nhất và 10 giải Khuyến khích cho thí sinh.

Ban tổ chức cuộc thi "Cùng Emirates đến Dubai" trao giải Nhất cho bạn Nguyễn Minh Mạnh, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Bạn Nguyễn Minh Mạnh trả lời đúng 5 câu hỏi và dự đoán chính xác số người đưa ra đáp án giống mình. Giải thưởng là hai vé khứ hồi hạng Phổ Thông của hãng từ Hà Nội đến Dubai. Ngoài ra, 10 độc giả khác đã trả lời đúng tất cả 5 câu hỏi và có số dự đoán gần đúng sẽ nhận nhận được giải Khuyến khích là một bộ đồ dùng cá nhân độc quyền của hãng hàng không Emirates. Dưới đây là danh sách 10 bạn nhận giải Khuyến Khích: 1. Triệu Thị Thanh Mai (Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội) 2. Bùi Thị Thu Thủy (Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội) 3. Hoàng Anh Tú (Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) 4. Hoàng Kim Anh (Đống Đa, Hà Nội) 5. Tường thị thu thảo (Mai Hắc Đế, Hà Nội) 6. Lưu Thị Thu Hà (P1, Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) 7. Nguyễn Thị Hồng (Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội) 8. Nguyễn Quang Nam (Hoàng Mai, Hà Nội) 9. Nguyễn Diệu Hoa (Thái Thịnh, Hà Nội) 10. Đinh thị kiều trang (Phan Kế Bính, Ba Đình, Hà Nội) Đại diện hãng hàng không Emirates sẽ liên hệ và gửi giải thưởng về địa chỉ liên hệ theo thông tin liên lạc mà độc giả sử dụng khi đăng ký. Cuộc thi "Cùng Emirates đến Dubai" do hãng hàng không Emirates tổ chức. Cuộc thi "Cùng Emirates đến Dubai" được tổ chức trên báo điện tử VnExpress từ 8h00 ngày 5/3 và kết thúc vào lúc 18h00 ngày 11/3. Có (số lượng) thí sinh tham dự cuộc thi sau 7 ngày tổ chức với hi vọng được đến thăm Dubai. Dubai, trung tâm của Emirates, được tạp chí Lonely Planet bình chọn là một trong 10 thành phố hàng đầu mà du khách nên tới thăm vào năm 2020 và là thành phố đón lượng khách tới thăm lớn thứ 4 trên thế giới theo Chỉ số Thành phố Điểm đến Toàn cầu (Global Destination Cities Index – GDCI) của Mastercard năm 2019. Năm nay, Dubai sẽ đăng cai tổ chức World Expo 2020, sự kiện dự kiến sẽ chào đón 190 quốc gia tham gia và thu hút hàng triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới. Nguyễn Lê Emirates khai thác các chuyến bay thẳng hàng ngày từ hai sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất của Việt Nam tới Dubai. Từ 4/6/2012, các chuyến bay khởi hành từ Việt Nam của hãng được khai thác trên dòng máy bay B777-300ER, tích hợp hệ thống giải trí ice đạt giải thưởng Emirates với hơn 4.500 kênh phim, chương trình TV, âm nhạc và trò chơi theo yêu cầu và bằng nhiều ngôn ngữ. Emirates được biết đến nhờ mức độ thoải mái mà hãng đem đến cho hành khách trong tất cả các khoang hạng. Hành khách cũng có thể chia sẻ trải nghiệm trong chuyến đi của mình lên mạng xã hội và kết nối với người thân và bạn bè trong suốt chuyến bay với 20MB dữ liệu wifi miễn phí.