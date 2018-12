Ở Tràng An có hai địa danh là Tràng An và Tràng An cổ. Trong đó, Tràng An, nơi thu hút hàng nghìn lượt khách du xuân mỗi ngày, là khu mới được xây dựng bằng cách đắp đập, trữ nước, đào xuyên núi, tạo thành những dòng sông ngầm. Cách đó 2 km là Tràng An cổ, có vẻ đẹp nguyên sơ. Ảnh: Hanggriibii.