Ẩm thực Bangkok trong mắt dân du lịch bụi

Ngoài chợ Chatuchak, Asiatique hay Pratunam, một điểm đến được cho là ấn tượng nhất Bangkok là chợ đêm Train Market (Rot Fai), cách ga BTS Phaya Thai hơn 20 km.

Lối vào chợ có thể khiến bạn choáng ngợp bởi hàng chục gian hàng bán vô số loại đồ ăn vặt giá mềm, bố trí thoáng đãng, lối đi rộng rãi. Chỉ với 35-50 baht (23.000-33.000 đồng), du khách dễ dàng thưởng thức trọn một con mực béo múp, nướng tại chỗ và tẩm ướp vị chua, cay, ngọt, mặn truyền thống của người Thái Lan. Ngoài ra, các món ăn khác cũng có giá phải chăng, như một xiên thịt lợn nướng khoảng 10 baht, gà nướng khoảng 10-20 baht… và rất nhiều đồ uống, cocktail, kem, trà, cà phê có thể trở thành lựa chọn tối ưu cho bữa tối khi dạo khu chợ này.

Tín đồ của các món ngọt cũng có thể tìm thấy nhiều loại bánh tại chợ Train Market.

Dù mang tên “Ga tàu”, chợ lại không có gì liên quan tới đường ray hay xe lửa. Với hơn 2.000 gian hàng, nơi đây tập trung nhiều sản phẩm phong phú có chất lượng ổn định, đồng đều, hợp mốt từ quần áo phụ kiện cho tới các vật dụng trang trí nội thất, đồ dùng gia đình. Giống các khu chợ khác ở Bangkok, du khách có thể trả giá cho các món đồ ưng ý và nếu mua từ hai món trở lên, chủ hàng khá thoải mái trong việc khuyến mãi. Mức giá thông thường nên mặc cả từ 10 đến 20 baht (6.000 - 12.000 đồng), tuy nhiên với những mặt hàng đã quá rẻ, bạn nên mua ngay.

Điểm khác biệt ở Train Market nằm ở bộ sưu tập đồ cổ khổng lồ. Đi sâu vào chợ, du khách sẽ bắt gặp dãy nhà trưng bày những chiếc ôtô, xe máy nguyên bản từ thập niên 1950, đèn chùm Pháp hay chiếc áo da cổ… Tất cả đều được đảm bảo chính hãng, nguồn gốc từ nhiều nơi trên thế giới như Mỹ, châu Âu, Thái Lan… Dù không được phép chạm vào các sản phẩm, bạn vẫn có thể chụp hình, tạo dáng bên cạnh các món đồ và chỉ cần lưu ý không làm hỏng chúng.

Trong các quán bar, pub nhạc sống được trình diễn rất nhiều, sôi động và luôn chật khách xem.

Vượt xa giới hạn của một khu chợ, nơi đây còn là tụ điểm của những quán bar, pub nhộn nhịp, luôn chật kín thanh niên Thái Lan và du khách nước ngoài. Những người ghét khói thuốc hẳn sẽ thấy mãn nguyện bởi không khí thoải mái, dễ chịu và hầu như vắng bóng thuốc lá hay bất cứ loại xì gà, shisa nào khác. Bên một cốc bia hay trà Thái, bạn có thể đắm mình vào không gian trò chuyện cùng bạn bè hay lắc lư, hát hò theo những giai điệu sôi động của các nhóm chơi nhạc sống.

Dù không phải là tín đồ mua sắm, bạn vẫn có thể dạo chơi Train Market bởi vẻ đẹp lấp lánh trong các gian hàng được sắp xếp gọn gàng, những nụ cười chân thành của người bán hay sự lịch thiệp từ cả du khách ghé thăm. Cảm giác nồng hậu, đầy háo hức sẽ theo bạn ngay từ khi bước chân vào cổng chợ và dễ khiến mọi người quên cả thời gian.

Do cách xa trung tâm, năm 2015, một phiên bản mini của Train Market với tên gọi Second Train Market đã ra đời, nằm trên đường Ratchadaphisek để đáp ứng nhu cầu khám phá của du khách. Tuy không lớn như chợ gốc, Second Train Market vẫn có thể làm hài lòng khách ghé thăm với thiết kế và những mặt hàng tương tự cùng lối đi thuận tiện, dễ dàng từ trạm tàu điện MRT Thailand Culture Center, ngay sau trung tâm mua sắm Esplanade.

Thông tin thêm khi đi chợ đêm Train Market: Giờ mở cửa: 17 đến nửa đêm, từ thứ 5 tới chủ nhật. Địa chỉ: Srinakarin Road, Soi 51 (phía sau Seacon Square). Hướng dẫn đến: Bạn có thể mua vé BTS, xuống ở ga On Nut (bến gần nhất) sau đó bắt taxi (tốn khoảng 65 baht, hơn 40.000 đồng) đi tiếp đến Srinakarin. Nếu không đi BTS, du khách có thể bắt taxi đi trực tiếp đến Train Market nhưng lưu ý rủi ro tắc đường và rất khó tìm xe tính phí theo công tơ mét khi trời mưa. Lưu ý: Nếu đã ưng món đồ nào ở Train Market, hãy mua ngay vì bạn có thể sẽ rất mất thời gian để quay lại tìm. Đừng dành quá nhiều thời gian cho các gian đồ ăn gần cổng chợ bởi bạn có thể không kịp khám phá hết khu chợ, quán bar hay tụ điểm ăn uống khác phía sâu bên trong. Vào mùa mưa, nên mang theo một đôi dép khi đến chợ, phòng trường hợp mặt đất bị ngập nước.

Khu chợ đêm đa sắc màu Train Market