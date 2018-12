Trải nghiệm kích thích khi lặn cùng cá mập trắng ở Nam Phi / Nơi ra đời những trò mạo hiểm nhất thế giới

Bạn đang băn khoăn sẽ nghỉ ở đâu khi tới Anh, Vườn thú London vừa có một lựa chọn mới cho bạn. Roughguides - trang web du lịch nổi tiếng của Anh, giới thiệu cho độc giả một dịch vụ rất thú vị là ngủ trong chuồng sư tử.

Vào tháng 5 vừa qua, Vườn thú ZSL London mở cửa khu nhà nghỉ Gir Lion trong khu Land of the Lions (Vùng đất của sư tử) được quây kín. Với 9 màu tươi sáng, các cabin gỗ chỉ cách những con sư tử châu Á có vài mét. Tiếng gầm của chúng cũng sẽ là "chuông báo thức" độc đáo nhất mà bạn được nghe ở London.

Tại sao nơi này lại có tên Gir Lion?

Land of the Lions được xây dựng dựa trên mô hình Vườn quốc gia Gir ở Gujarat, Ấn Độ. Vườn quốc gia này là nhà của khoảng 500 con sư tử châu Á sống trong môi trường tự nhiên. Chúng nhỏ hơn sư tử châu Phi, bờm ngắn và một dải lông chạy dọc bụng. Tại Land of the Lions bạn có thể tới rất gần và quan sát những con sư tử. Một số giống đặc biệt là các con cái Heidi, Indi, Rubi và con đực Bhanu.

Sư tử châu Á, loài còn được thấy nhiều nhất ở Vườn quốc gia Gir, Gujarat, Ấn Độ.

Toàn bộ khu này được xây dựng và trang trí rất giống với một ngôi làng Ấn Độ với hơn 1.000 vật dụng được đem qua London. Ngoài ra, bên trong khu vực còn có những chiếc xe kéo, một quầy bán trà Chai, một phòng bán vé. Cổng vào du khách sẽ nhìn thấy ngay tấm biển chào.

Nơi này có phù hợp cho cả trẻ em lẫn người lớn?

Land of the Lions và Gir Lion không phù hợp cho người lớn đi cùng trẻ em. Đây là nơi dành chỉ cho người lớn vào ban đêm, các cặp khách không phải lo lắng khi đêm nghỉ lãng mạn bị trẻ nhỏ quấy phá.

Du khách có được khám phá những nơi khác của vườn thú?

Sau khi chọn chỗ ngủ trong khu Gir Lion, một nhân viên vườn thú sẽ đưa các du khách đi tham quan khu vực châu Phi trước khi trời tối. Du khách được khám phá thêm về các loài thú như chồn đất, vượn cáo, hay những con hà mã lùn và hung hăng...

Thật sự chuyến đi sẽ giúp du khách có thêm nhiều kiến thức mới lạ về thế giới tự nhiên, và cả cơ hội cho động vật hoang dã ăn.

Nếu đói du khách có phải tranh đồ ăn với sư tử không?

Rất may mắn là không, buổi tối sẽ có bữa ăn phục vụ trên chiếc bàn thắp nến lung linh dành cho khách, cùng với chút nhạc nhẹ nhàng và các món như gà Provençal, thịt cừu nướng với đậu gà hầm cùng đủ thứ phụ gia.

Buổi tối sẽ diễn ra những gì?

Có thể phần đáng nhớ nhất đối với đêm ngủ ở Gir Lion chính là chuyến đi với đuốc lửa trên tay. Khi bước đi nhẹ nhàng trong vườn thú, những con dơi sẽ dạo qua lại đầu, lũ khỉ cũng vờn trong bóng tối, du khách thì bắt đầu tưởng tượng mình đang ở giữa vùng nhiệt đới nào đó.

Đi vào buổi tối cho du khách cơ hội tham quan những loài thú rừng sống về đêm, ví như lợn đất Misha. Bạn sẽ tới thăm chúng vào giờ ăn, với những khách yếu tim hơn thì nhân viên vườn thú sẽ hướng dẫn cách chuẩn bị dòi và châu chấu thành phần ăn tối của lợn đất Misha. Bạn cho chúng ăn bằng một ống giấy toilet bỏ đi nhồi thêm đầy cỏ.

Khu nghỉ Gir Lion trông ra sao?

Có 9 cabin tất cả được đặt tên theo các loài động vật tìm thấy ở Vườn quốc gia Gir. Các cabin đều có giường đôi hoặc hai giường đơn và một giường kiểu sofa nhỏ đi kèm. Không gian rất giống với nhà nghỉ ở giữa khu safari (nơi dành cho những chuyến đi săn, khám phá các loài thú) nhưng không hề có muỗi.

Những cabin dành cho du khách khi đặt chỗ trải nghiệm đêm ở vườn thú ZSL London.

Giá cho một chuyến nghỉ ngơi cùng các loài thú?

Toàn bộ hành trình tốn 378 bảng Anh (gần 540 USD) cho hai khách, đi kèm trẻ em sẽ trả thêm 50 bảng Anh (gần 71 USD). Giá này bao gồm bữa ăn với hai món, bữa sáng, các tour khám phá vườn thú, và ra vào vườn thú cả ngày. Mức giá không rẻ nhưng sẽ cho bạn nhiều trải nghiệm đáng nhớ.

Lưu ý

Buổi tối, hãy để cửa sổ mở và tận hưởng âm thanh từ "dàn nhạc đêm" của vườn thú, từ lũ chim hồng hạc mùa cập kê kêu quác quác cho tới những con khỉ langur hét vào các buổi sáng. Đôi khi suốt buổi đêm khi nghe những âm thanh lạ vang xa đó, bạn lại băn khoăn tiếng từ nhà hàng xóm hay của các loài thú đêm.

