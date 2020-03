Các điểm tham quan sẽ đóng cửa đến ngày 15/4 để phòng chống Covid-19.

Sở Du lịch TP HCM đề nghị các doanh nghiệp lữ hành đã hoàn tất các giao dịch với khách, không vướng các công nợ có thể đóng cửa văn phòng để tiết kiệm chi phí. Các doanh nghiệp được khuyến khích bố trí nhân viên làm việc trực tuyến tại nhà.

Với các công ty vẫn đang làm việc với khách hàng để xử lí thủ tục hủy dịch vụ, công nợ với đối tác... có thể hoạt động, nhưng phải đảm bảo quy mô dưới 10 người và không tiếp nhận khách đăng ký tour mới đến khi có thông báo mới.

Theo Sở Du lịch, từ sau tết Nguyên Đán đến nay, các điểm du lịch ở TP HCM đều trong tình trạng vắng vẻ, lượng khách tham quan nhiều điểm giảm từ 50-70%.

Ông Châu Phước Hiệp, Phó Giám đốc Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, cho biết, đây là một trong những điểm đến luôn thu hút khách trong nước và quốc tế đến TP HCM. Tuy nhiên, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Bảo tàng sẽ đóng cửa từ 0h ngày 28/3 đến hết ngày 15/4. Đại diện Bảo tàng Lịch sử TP HCM cũng cho biết sẽ ngưng đón khách tham quan.

Các điểm tham quan khác ở thành phố như Địa đạo Củ Chi, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Bảo tàng Hồ Chí Minh... cũng ngưng phục vụ du khách đến 15/4. Trước đó, các điểm tham quan du lịch tại TP HCM như Dinh Độc Lập, Khu du lịch Đầm Sen và Suối Tiên cũng đã đóng cửa. Tuy nhiên, một số điểm tham quan như chợ Bến Thành, Bưu điện trung tâm vẫn mở cửa để phục vụ nhu cầu của người dân.

Để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, chủ động phòng chống Covid-19, ban quản lý Dinh Độc Lập đã dừng đón khách từ ngày 17/3. Ảnh: Tâm Linh.

Ông Nguyễn Khoa Luân, Giám đốc Công ty TNHH Ảnh Việt Hop on - Hop off Việt Nam, cho biết, đơn vị này cũng tạm dừng phục vụ người dân và du khách tham quan bằng xe buýt 2 tầng để chờ chỉ đạo mới của UBND TP HCM. Xe buýt 2 tầng cũng đã dừng phục vụ khách tham quan tại Hà Nội.

Theo Tổng cục thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 3 giảm 63,8% so với tháng 2 và giảm 68,1% so với cùng kỳ năm trước do ảnh hưởng của Covid-19.

Tính chung 3 tháng đầu năm nay, khách quốc tế đến nước ta đạt gần 3,7 triệu lượt người, giảm 18,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách đến từ châu Á đạt 2,7 triệu lượt, giảm 21,1% so với cùng kỳ năm trước; khách đến từ châu Âu đạt khoảng 664.300 lượt, giảm 3,1%; khách đến từ châu Mỹ ước tính đạt 234.000 lượt người, giảm 20,2%...

Theo ông Nguyễn Ngọc Toản, Giám đốc công ty Images Travel, đơn vị chuyên thực hiện đón khách quốc tế vào Việt Nam, với việc Việt Nam đóng cửa hoàn toàn các điểm tham quan và ngừng nhập cảnh, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 4 sẽ không còn.

"Hiện nay, các thị trường có thế mạnh đưa khách vào Việt Nam đều khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển nếu không cần thiết. Các đối tác ở nước ngoài cũng xác nhận hủy hết các dịch vụ du lịch đã đặt trước đó đến hết tháng 4. Tháng 5, tình hình cũng chưa chắc khả quan hơn, vì còn tùy thuộc vào diễn biến của Covid-19", ông Toản nói.

Nguyễn Nam