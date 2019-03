Hành trình trọn gói gồm vé máy bay, lịch khởi hành linh hoạt, tặng vé tham quan theo hành trình, giảm giá khi đăng ký theo nhóm.

Giá gốc: 8.990.000 đồng

Giá khuyến mại: 6.999.000 đồng

Áp dụng từ 6/3 đến hết 25/10

Hành trình khám phá 3 quốc gia Singapore - Malaysia - Indonesia với giá tiết kiệm, dịch vụ chất lượng, hứa hẹn sẽ là kỳ nghỉ lý tưởng dành cho bạn và gia đình.

Vịnh Marina Bay.

Thỏa sức vui chơi ở Singapore

Không chỉ nổi tiếng xanh, sạch, đẹp, Singapore còn là quốc gia có nền văn hóa đa dạng.

Khi đặt chân đến đây, bạn tự do chụp ảnh check-in cùng tượng Merlion, biểu tượng của đất nước Singapore, chiêm ngưỡng Gardens by the Bay, khu vườn có những cây lấy năng lượng mặt trời vào ban ngày và tỏa sáng vào ban đêm.

Garden by the Bay rực sáng trong buổi đêm.

Với gia đình có con nhỏ, các bé sẽ có cơ hội vui chơi tại khu đại dương nhân tạo S.E.A Aquarium có sức chứa 45 triệu lít nước, với hơn 100.000 loài sinh vật biển thuộc 800 loài được tập hợp trong khu đại dương nhân tạo và có đến 20.000 loài san hô.

Khám phá các địa danh nổi tiếng của Malaysia

Đến với đất nước Malaysia đa sắc màu, du khách sẽ tham quan động Batu với cầu thang cầu vồng xinh đẹp. Bên cạnh đó, cung điện Hoàng Gia, quảng trường độc lập, đài tưởng niệm quốc gia cũng là những địa danh nổi tiếng bạn nên ghé qua. Hành khách có thể chụp ảnh và mua sắm tại các cửa hàng ở toà tháp đôi Petronas, một biểu tượng của đất nước này.

Bên cạnh thành phố Kuala Lumpur, bạn còn có cơ hội ghé thăm Johor Bahru thiên đường mua sắm tại các trung tâm thương mại lớn, với nhiều mặt hàng, giá cả đa dạng.

Tòa tháp đôi Petronas, Malaysia.

Thăm chùa Phật giáo trên đảo Batam, Indonesia

Đảo Batam được ví như viên ngọc thô của Indonesia với những cảnh đẹp thiên nhiên cùng thế giới sinh vật học đa dạng. Du khách sẽ khám phá ngôi đền Phật Giáo "Maha Vihara Duta Maitreya", đây là ngôi chùa lớn ở khu vực Đông Nam Á còn được gọi là đền Phật Cười. Không gian thiêng liêng này thu hút hàng nghìn tín đồ Phật giáo mỗi ngày.

Khu nghỉ dưỡng cao cấp ở đảo Batam.

Bạn có thể tham khảo Tour khám phá Singapore - Malaysia - Indonesia từ Hà Nội, xem tại đây.

- Singapore - Malaysia 4 ngày, bay Vietjet Air & Air Asia từ 7,6 triệu đồng.

- Singapore - Đảo Sentosa 4 ngày, bay Tiger Airways từ 9,6 triệu.

- Singapore - Malaysia, 6 ngày, 5 đêm, bay Tiger Air + Malido Air từ 10,2 triệu.

Tour Singapore và liên tuyến từ TP HCM , xem chi tiết tại đây.

- Singapore - Batam - Malaysia, 4 ngày 3 đêm giá từ 6,9 triệu đồng.

- Malaysia - Singapore, 4ngày, 3 Đêm từ 6,9 triệu đồng.

- Singapore - Sentosa - Vườn Chim Jurong - Garden By The Bay, 3 ngày 2 đêm từ 6,9 triệu đồng.

- TP HCM - Malaysia - Singapore, 6 ngày 5 đếm, bay Tiger Air - Malindo Air từ 7,9 triệu đồng.

Tour Singapore và liên tuyến từ Đà Nẵng

- Singapore - Malaysia, 6 ngày, 5 đêm bay Singapore Airlines từ 10,3 triệu đồng.

- Singapore - Malaysia, 5 ngày, 4 đêm, bay Singapore Airline từ 11,9 triệu đồng.

Ngoài ra, hành khách còn có thể chọn tour khởi hành từ Cần Thơ, Hải Phòng, Nha Trang, Huế và nhiều tỉnh thành trong cả nước. Xem chi tiết tại đây.

Ngọc Thi