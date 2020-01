Đối tác land tour tại Australia của công ty Tugo khẳng định du khách có thể yên tâm tham quan các thành phố lớn của xứ sở kangaroo.

Cháy rừng hiện diễn ra tại bang New South Wales của Australia , ảnh hưởng nặng nề tới du lịch địa phương, do các vụ hỏa hoạn đã tàn phá nhiều điểm đến như thị trấn Batemans Bay và Mogo. Ngày 8/1, Thủ tướng Australia Scott Morrison kêu gọi khách nước ngoài không nên để thảm họa cháy rừng cản trở chuyến du lịch đến xứ sở kangaroo, bởi những khu vực an toàn vẫn mở cửa và sẵn sàng cho các hoạt động du lịch.

Đại diện công ty Melbourne Saigon Travel, một đối tác land tour của công ty du lịch Tugo, cho biết các khu vực cháy rừng nằm cách xa thành phố Melbourne và Sydney. Những thành phố và vùng lân cận sẽ bị ảnh hưởng bởi khói mù trong đám cháy nhưng việc đi lại và tham quan của du khách vẫn thuận tiện.

Sydney là thành phố du lịch nổi tiếng nhất của Australia. Ảnh: Pixabay.

Tổng cục Du lịch Australia và Bộ Ngoại giao Australia vẫn chưa đưa ra bất kỳ cảnh báo hạn chế du khách tại các khu vực trong chương trình tour. Hiện nay các tour du lịch Australia tại công ty Tugo vẫn khởi hành đúng như lịch trình, đảm bảo chất lượng dịch vụ.

Tour cao cấp của công ty du lịch Tugo sẽ cho du khách trải nghiệm các dịch vụ như bay với hãng hàng không quốc gia hoặc 5 sao, lưu trú tại khách sạn 4 – 5 sao theo tiêu chuẩn quốc tế, thưởng thức các bữa ăn đa dạng và phong phú, hướng dẫn viên giàu kinh nghiệm, tận tâm với khách hàng, chi phí tour trọn gói và không phụ thu.

Theo Du lịch Tugo