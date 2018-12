Đây là một trong những sự kiện đặc biệt chào mừng kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản. Những hoạt động “biểu trưng” cho văn hóa đa sắc màu của Nhật Bản như đấu vật Sumo, biểu diễn trống Taiko ... tại lễ hội sẽ do chính các nghệ sĩ đến từ xứ sở hoa anh đào thể hiện. Không gian lễ họi được bài trí tựa như “đất nước Nhật Bản thu nhỏ” với đèn lồng cá chép rực rỡ sắc màu, cổng trời Torii hay thẻ cầu may Ema để du khách viết lên những lời nguyện ước. Đặc biệt, trong ngày đầu tiên khai mạc 29/9, lễ hội còn có sự tham gia của Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Á hậu Bùi Phương Nga và Nguyễn Thị Thúy An.