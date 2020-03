Mỹ Hai thực khách dùng bữa hết 90,12 USD, song để lại 9.400 USD tiền tip để giúp nhà hàng vượt qua gia đoạn khó khăn vì dịch bệnh.

Đến ăn tối tại nhà hàng Irma's Southwest vào 16/3, một cặp vợ chồng biết tin toàn bộ nhà hàng địa phương phải đóng cửa và chỉ còn dịch vụ giao hàng. Hai thực khách ẩn danh quyết định để lại 1.900 USD tiền mặt và chuyển thêm 7.500 USD vào tài khoản của nhà hàng. Người chồng để lại lời nhắn trên hóa đơn rằng "Hãy giữ tiền tip đủ để trả cho các bạn trong vài tuần tới".

Louis Galvan, chủ nhà hàng tại Houston, bang Texas, bày tỏ: "Thành thật mà nói, chúng tôi không nghĩ chuyện này có thể xảy ra. Họ đã để lại một khoản tiền thưởng cho toàn bộ nhân viên nhà bếp và dịch vụ, thật bất ngờ".

Nhà hàng sẽ đóng cửa ít nhất 15 ngày theo quy định của chính quyền địa phương về phòng Covid-19. Ảnh: Irma's Southwest.

Ông chủ sẽ chia tiền tip cho 30 nhân viên của mình, khoảng 300 USD mỗi người. Nhân viên của ông vô cùng ngạc nhiên khi biết có người quan tâm đến mức để lại khoản tiền lớn, giúp họ vượt qua thời gian khó khăn này. Hiện chưa rõ khi nào nhà hàng hoạt động trở lại. Nơi này sẽ đóng cửa ít nhất 15 ngày.

"Chúng tôi thậm chí không lo lắng về lợi nhuận vào thời điểm này. Chúng tôi đang bật chế độ sinh tồn", Galvan nói. Ông chủ cho biết nhân viên vẫn tình nguyện đi làm để duy trì hoạt động, song có thể mất một thời gian nhà hàng mới trả lương bình thường cho họ.

Một số nhà hàng địa phương cho nhân viên nghỉ không lương đến khi khủng hoảng kết thúc, nhưng Galvan muốn hỗ trợ nhân viên và cộng đồng. "Chúng tôi đã ở Houston từ những năm 80 và, dù nấu 10 hay 100 bữa một ngày, chúng tôi vẫn ở đây hết mình vì cư dân thành phố", ông chủ bày tỏ.

An An (Theo New York Post)