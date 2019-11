Indonesia Tiếp viên của Lion Air không ăn suất cơm của mình, mà dành tặng một hành khách 117 tuổi và tận tay đút cho bà cụ.

Hành khách Armaini Imay gần đây chia sẻ video trên chuyến bay nội địa từ Surabaya đến Palangkaraya vào tháng 11, kèm lời mô tả: "Tôi ngạc nhiên khi thấy một nam tiếp viên kiên nhẫn phục vụ hành khách 117 tuổi".

Theo Imay, khi cất cánh, cụ thậm chí không chịu thắt dây an toàn và hỏi liệu bà có thể xuống máy bay ngay được không. Trên chuyến bay, tiếp viên Donny Prima Yuszela là người giúp hành khách cao tuổi bình tĩnh lại với một tách trà nóng, và không ngần ngại đút cho bà ăn. "Anh ấy nhẹ nhàng cho bà cụ ăn như thể đó là mẹ của mình, và cố gắng thuyết phục bà thắt dây an toàn", Imay cho biết.

Tiếp viên hãng giá rẻ phục vụ khách như khoang hạng nhất Những hình ảnh thu hút hàng chục nghìn lượt xem và bình luận. Video: Armaini Imay.

Donny cho biết anh phải trở lại thực hiện nhiệm vụ của mình sau khi đưa cho nữ hành khách lớn tuổi một cốc trà, nhưng lại nhớ đến bà khi chuẩn bị đến giờ nghỉ giữa chuyến. Lo lắng cụ vẫn chưa ăn gì vì chuyến bay khởi hành trễ, Donny tặng lại suất cơm của mình. "Tôi ở bên cụ vì muốn cụ cảm thấy thoải mái và coi đó như chính mẹ của mình", chàng tiếp viên nói.

Đại diện Lion Air xác nhận sự việc trên xảy ra trên chuyến bay ngày 10/11: "Phi hành đoàn của chúng tôi luôn hỗ trợ và bảo vệ mọi hành khách. Họ được huấn luyện để nhanh chóng nhận ra ai đang cần giúp đỡ và nỗ lực phục vụ hành khách bằng trái tim chân thành".

Câu chuyện trên khiến nhiều người cảm động và khen ngợi tinh thần làm việc của Donny. Một số người để lại bình luận như "Tôi đang khóc khi xem video này", "Bỗng nhiên tôi nhớ mẹ quá" hay "Tiếp viên này có thể đang làm việc cho một hãng hàng không giá rẻ, nhưng dịch vụ này phải thuộc khoang hạng nhất".

An An (Theo Asia One)